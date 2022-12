“Vola tra gli angeli”. Addio all’attrice e cantante. È morta a soli 32 anni

Mondo dello spettacolo in lutto per la prematura scomparsa dell’attrice, cantante, ballerina e coreografa. La 32enne è morta dopo una battaglia contro un tumore durata quattro anni. La notizia è stata confermata dalla compagnia teatrale e dalla famiglia dell’attrice e cantante, a cui si sono uniti i messaggi di cordoglio dei colleghi.

“Ha riempito il nostro teatro con le sue risate e la sua amicizia, ci ha ispirato con il suo spirito combattivo e il suo coraggio e ha abbellito il nostro palcoscenico con il talento più feroce che Broadway abbia mai conosciuto”, si legge del post pubblicato per annunciare la scomparsa.

Leggi anche: “Fai sorridere il cielo”. Tv e cinema in lutto per la morte dell’attore, unico nel suo genere





Attrice e cantante morta di tumore, addio a Stephanie Bissonnette

“I nostri cuori sono spezzati mentre la comunità di Mean Girls piange la perdita di Stephanie Bissonnette”, ha detto la produzione nei post sui social. “La nostra originale Dawn Sweitzer, Stephanie, ha fatto parte della nostra compagnia dalla prima all’ultima esibizione. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia di Stephanie, gli amici e l’intera comunità di Mean Girls durante questo periodo. Ci mancherà profondamente e incoraggeremo tutti a fare qualcosa che amano oggi in onore di Stephanie”.

Stephanie Bissonnette, insegnante di danza e coreografa nota per la sua interpretazione di Dawn Schweitzer nel musical di Broadway Mean Girls, è morta sabato dopo una lunga battaglia contro il cancro al cervello. Aveva 32 anni. L’attrice aveva iniziato a esibirsi con Mean Girls solo di recente nel 2018, quando nel 2019 le è stato diagnosticato un medulloblastoma, un raro tumore al cervello. Dopo aver subito il trattamento, è tornata allo spettacolo e ha ripreso a esibirsi.

L’attrice si era laureata al Conservatory of the Performing Arts della Point Park University, e dopo la scuola si era esibita con i Royal Caribbean, per poi trasferirsi a New York per insegnare e coreografare. Ha fatto il provino per Mean Girls quando la produzione era ancora in fase di sviluppo e alla fine si è assicurata il ruolo di Dawn Schweitzer.

L’attrice è stata anche coreografa per The Muny, Riverside Theatre, Shakespeare Theatre Company e Seven Angels Theatre. È anche apparsa in video musicali tra cui “Never Comin’ Down” di Keith Urban. È stata anche inclusa nel documentario Ensemble, che raccontava i ballerini di Broadway durante il periodo di chiusura del teatro Covid del 2020. Il documentario è disponibile per lo streaming su Broadway on Demand.