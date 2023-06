La cantante sta diventando ancora una volta virale per aver accettato un regalo molto particolare da una fan durante uno dei suoi concerti. In un video tratto dal suo show all’Hyde Park di Londra durante il fine settimana, la cantante parla con gli spettatori sorridendo e abbracciando i fan mentre canta a squarciagola il brano 2010 Fucking Perfect. Quindi, si china con entusiasmo per accettare un’offerta dalla folla.

Quella del lancio degli oggetti sul palco durante i concerti ha una lunga tradizione. Nei giorni scorsi la cantante Bebe Rexha è finita in ospedale dopo che un fan le ha lanciato un cellulare che l’ha colpita al volto. L’artista è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso per mettere alcuni punti di sutura.

Un fan regala alla cantante Pink una forma di formaggio Brie

Nei giorni scorsi la stessa Pink era stata protagonista, suo malgrado, di un siparietto diventato virale sui social. Domenica 25 giugno, l’artista si trovava a Londra, quando una persona presente all’evento, ha compiuto un gesto sconcertante. Le ha lanciato le ceneri della madre. L’episodio è stato raccontato nei dettagli da Billboard.

Pink, con estrema delicatezza, dopo aver mostrato molto imbarazzo per quanto accaduto, ha posato la busta contenente le ceneri vicino al palco e ha proseguito il concerto. Il video è diventato virale e a pochi giorni dall’accaduto la cantante è nuovamente tornata sui giornali. Anche questa volta l’artista si trovava a Londra per uno dei concerti del suo tour è stata raggiunta da un regalo inaspettato da parte di un fan.

Sul palco è arrivata una grossa forma di formaggio Brie. Pink lo ha preso e abbracciato gridando al suo fan: “Ti amo”. L’artista è sembrata molto felice di ricevere il delizioso regalo, molto diverso da quello che ha ricevuto di recente. Tra i commenti ci sono stati molti fan che hanno chiesto agli spettatori dei concerti di portare rispetto ai cantanti e di evitare di fare cose del genere. “Le ceneri di qualcuno e ora il formaggio?”, ha scritto una fan. “Cosa c’è che non va nei suoi fan?”, “Le ceneri di tua madre finiranno nella spazzatura perché volevi farti notare da Pink?”, ha twittato un altro utente commentando lo spiacevole episodio.