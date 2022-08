La loro chimica potrebbe essere durata davvero molto poco. Aria di crisi tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Le due cantanti italiane infatti, hanno tentato in tutti i modi per allontanare i rumor che parlavano di loro litigate nel backstage dell’Ariston. Poi però, finito il Festival, la maschera è caduta e tra le due quella bella intesa si è sciolta come neve al sole. Da quello che si rumoreggia negli ambienti, le due avrebbero addirittura smesso di parlarsi.

Tra l’altro, l’hanno notato in tanti, qualche sera fa sono state anche entrambe ospiti del Tim Summer Hits di Rai2, ma le loro uscite sul palco sono state in due momenti della serata. La cosa buffa è che “Chimica”, brano che hanno portato al Festival di Sanremo e con il quale hanno conquistato un disco di platino, è stato cantato solo da Donatella Rettore. Ditonellapiaga non è manca uscita. Naturalmente, come dicevamo, i fan se ne sono accorti.





E a confermare le voci della presunta rottura fra le due è stato Ivan Rota su Dagospia. “Hanno fatto coppia al Festival di Sanremo Rettore e Ditonellapiaga con la canzone Chimica, ma incontratesi ai Tim Summer Hits non si sono nemmeno salutate. E anche sul palco erano separate. Pare che dopo l’esperienza di Sanremo tra le due sia sceso il gelo. Colpa degli outfit scelti da Rettore sul palco dell’Ariston”. Come dicevamo quindi, se tutto fosse confermato, la loro “Chimica” è durata poco, giusto quelle tre sere sanremesi.

Un messaggio via Instagram che ha allarmato i fan, pronti a sostenerla e rassicurarla (“Forza Rettore, il kobra si papperà il covid… e tornerai spendida splendente” e anche “Un abbraccio forte Donatella, sono sicuro che andrà tutto bene. Ne hai superate tante, forza e coraggio!”). Donatella Rettore arriva da un periodo molto fortunato, a livello musicale. La cantante è tornata in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Chimica”, cantato insieme a Ditonellapiaga.

C'erano Rettore e Ditonellapiaga nello stesso posto e non hanno cantato "Chimica" insieme? Allora i litigi erano veri… 😏#TIMSummerHits — fatina cattiva (+o-) (@fatinacattiva) August 4, 2022

Il pezzo ha ottenuto un ottimo riscontro anche di vendite ed è stato certificato disco di platino. Nella classifica finale si è posizionato al 16esimo posto. Recentemente è tornata in coppia con Tancredi, ex volto di Amici 20, con il quale ha inciso il brano “Faccio da me”, ulteriori simbolo di emancipazioni, libertà e invito a seguire i propri desideri e bisogni.

