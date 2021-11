“Oggi alla visita il Medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada…così ho trovato una soluzione… dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi…. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?”. Così inizia il post del cantante, che con queste parole e una serie di foto racconta la malattia mentale della madre.

Come detto, il messaggio è accompagnato da una serie di foto che ritraggono il cantante insieme alla mamma mentre mangiano fast food. “Questi sono alcuni momenti di questa giornata difficile per me. Da oggi per me il Tempo e lo Spazio avranno un valore assolutamente reale, per dirla in breve “solo se ne vale la pena. La mia mamma è proprio Rock”, continua il post.

Antonino Spadaccino, ex vincitore della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, ha voluto rompere un tabù parlando della malattia mentale della madre mandando un messaggio chiaro e forte: “Nel nostro Bel Paese si parla sempre troppo poco delle Malattie Mentali e il più delle volte lo si fa con imbarazzo come se fosse un tabù purtroppo. Non c’è nulla di imbarazzante nel parlarne, nel manifestare un problema, una debolezza, un disagio , c’è solo coraggio e voglia di vivere al 100%. Abbiatene cura, abbiate cura del vostro Tempo”, ha concluso.





Antonino Spadaccino può contare sui suoi fan, che sono tantissimi, e tra i tanti commenti del suo post sono arrivati quelli di personaggi famosi come Emma Marrone, grande amica del cantante, che scrive ‘Fratello’ aggiungendo un cuore. Ancora quelli di Alessandra Amoroso, Roy Paci, Garrison Rochelle, Sandra Milo e tanti altri.

Tramite un video Antonino Spadaccino ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza: “Sono state due settimane molto difficili, ero molto vicino a mollare ciò che invece stavo preparando…Volevo fare una grande festa, un concerto per rivederci finalmente e festeggiare… e ho capito che non è questo il momento di fermarsi ed arrendersi ma è il momento di spingere l’acceleratore e spingere ancora di più”.