Un vero e proprio annuncio quasi drammatico è stato fatto dal noto cantante, che ha ammesso di essere molto in difficoltà dal punto di vista fisico. Come ha annunciato lui stesso in un’intervista rilasciata nelle scorse ore, Lewis Capaldi potrebbe lasciare la musica per i problemi di salute che lo attanagliano ormai da tempo. Ovviamente i fan non hanno intenzione di accettarlo passivamente, infatti faranno di tutto per fargli cambiare idea e permettere la prosecuzione della sua splendida carriera professionale.

Lewis Capaldi purtroppo non sta bene e ha dichiarato di essere sempre più vicino a lasciare la musica per i problemi di salute molto seri. Ha diverse patologie che non lo lasciano libero nemmeno un attimo, soprattutto quando si esibisce nei concerti. Quindi, andare avanti in questo modo sta diventando praticamente insostenibile. Se ci saranno ulteriori peggioramenti, la decisione sarebbe inevitabile. Scopriamo insieme cosa ha e qual è stata precisamente la sua comunicazione.

Lewis Capaldi vicino a lasciare la musica per i suoi problemi di salute

Innanzitutto, nella sua conversazione col giornalista del The Sunday Times, Lewis Capaldi ha preannunciato così l’intenzione futura di lasciare la musica per i problemi di salute che lo stanno sconvolgendo: “È solo creare musica che mi fa questo. Altrimenti posso stare bene per mesi. Quindi è una situazione strana. Per ora, ne vale la pena. Ma se arriverà a un punto in cui mi starò facendo un danno irreparabile, smetterò. Odio l’iperbole, ma è una possibilità molto concreta che dovrò mettere via la musica”.

A rendergli complicata la vita sono i sintomi della sindrome di Tourette, ma anche altre problematiche psicologiche come gli attacchi d’ansia e la sindrome dell’impostore. Proprio sulla Tourette, Capaldi ha spiegato: “Il mio tic sta peggiorando sul palco ora, sto cercando di venirne a capo e se non ci riesco sono fottuto. Più facile quando suono la chitarra, ma odio suonarla. Avevo bisogno di sentire che qualcosa non è terribilmente sbagliato in me, la vertigine è perché ho avuto la bronchite e ho anche un’infezione all’orecchio”.

Originario della Scozia, Lewis Capaldi ha 26 anni ed è diventato super famoso nel 2018 grazie alla canzone Grace. Lui è stato candidato ai Grammy Award e ha avuto anche altre quattro candidature ai BRIT Award. Ha origini italiane. Ha rivelato di avere la sindrome di Tourette nel settembre dell’anno scorso.