“Enormi problemi”. Mika, annullati i concerti in Italia: “Mi scuso con tutti”. Cosa è successo

Annullato il tour di Mika che stava per partire in Italia. Lo spettacolo si chiama “The Magic Piano” e sarebbe stato previsto con date a settembre e ottobre in tutta Italia. Tra l’altro, l’artista aveva fatto registrare diversi sold out e ora annuncia che non si farà nessun tour (almeno per ora). Ad annunciarlo ai suoi fan è lo stesso artista che però conferma la data di Verona. Il cantante lo ha annunciato tramite i suoi account e poi attraverso un comunicato stampa ufficiale.

Mika lo ha giustificato citando “motivi di carattere organizzativo e di produzione che avrebbero impedito un’adeguata e ottimale messa in scena degli spettacoli, è rinviato a data da destinarsi”. Secondo la Crew dell’artista, sono stati fatti numerosi tentativi per salvaguardare l’integrità degli show – si legge nella nota – come erano stati pianificati da Mika con la sua consueta cura e qualità artistica e di produzione, ma non potendola garantire nei tempi stabiliti, è stato necessario rinviare.





Annullato il tour di Mika: “Grossi problemi”

È una decisione sofferta, ma proprio per non deludere il suo pubblico si è deciso di non sacrificare gli standard dei suoi show. Poi però, per ferma volontà di Mika, resta confermata la sola data del 19 settembre all’Arena di Verona.

Si tratta di un appuntamento che già aveva subito l’annullamento nel 2020 per via della pandemia. Prima di questa riprogrammazione era già stato concepito come una serata speciale, una grandiosa festa di fine estate. Mika ha poi commentato: “È il minimo che possa fare per un Paese che è così vicino al mio cuore”, scrive sui social.

E ancora il suo ufficio stampa: “Dal tempio italiano della musica nel mondo, Mika ristabilirà l’abbraccio con il pubblico in quello che ha tutto il sapore di un evento unico. Un grande momento di festa da condividere con i fan”. Non ci resta che attendere il concerto di Mika del 19 settembre all’Arena di Verona e ascoltare la sua voce lì, anche perché altrimenti si rischia di non sentirlo affatto, quest’anno.

“Eri il mio fratellone”. Lutto per il cantante italiano, l’annuncio sui social è un colpo al cuore: FOTO