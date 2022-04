Guai in vista per il cantante italiano, costretto a dover fare i conti con un’accusa pesante. Infatti, è stato denunciato da una donna per truffa. La notizia è stata diffusa dal ‘Corriere della Sera’, che ha sviscerato tutti i dettagli di una vicenda davvero assurda. Un racconto quello della presunta vittima dell’accaduto che ha lasciato tutti di stucco. Arrivate anche le versioni dei fatti da parte dell’artista e dell’agenzia di booking, ma sta di fatto che la signora ha deciso di proseguire con la sua denuncia.

Il cantante è finito nel mirino di una mamma, che è rimasta molto delusa e si è sentita totalmente truffata da lui avendo anche versato una cospicua somma di denaro. Lei avrebbe voluto fare una sorpresa straordinaria a sua figlia, che sarebbe rimasta entusiasta del regalo, visto che l’artista avrebbe dovuto esibirsi per il compleanno della giovane. Il genitore ha sborsato 3.200 euro per favorire l’evento, ma nonostante il bonifico si è materializzato un vero e proprio incubo.





Ma la festa a sorpresa del cantante neomelodico, originario di Catania, non si è mai svolta. Lui non si è infatti presentato nel giorno prestabilito rovinando la giornata alla ragazza e alla madre di quest’ultima. Doveva recarsi ad Anagni, in provincia di Frosinone, ma nel locale in cui si è celebrato il compleanno dell’artista nemmeno l’ombra. L’artista siciliano ha fatto sapere che “la colpa è dell’agenzia di booking perché ha venduto la mia esibizione nonostante sapesse di un altro mio impegno”.

Stando al ‘Corriere della Sera’, l’agenzia ha invece riferito che “Angelo Famao sapeva dell’evento e del suo impegno e che i soldi erano già stati versati. Ma non è andato comunque”. L’agenzia ha dato quindi tante scuse alla mamma della festeggiata, che si è sentita truffata, ma non ha avuto i soldi indietro e quindi l’ha denunciato. Angelo Famao probabilmente dovrà fornire altre spiegazioni più validi per cercare di risolvere quanto prima il problema ed evitare di finire in un’aula di tribunale.

Angelo Famao è ritenuto uno dei migliori artisti emergenti della canzone neomelodica. Ha 26 anni ed è diventato famoso in tutta Italia grazie al brano musicale ‘Tu si a Fine do Munno’ del 2018, che era riuscito a conquistare 83 milioni di visualizzazioni sul suo canale Youtube. In primis aveva avuto grande supporto da Fabrizio Corona e poi si è fatto strada con le sue forze.

