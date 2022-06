“Com’è morto davvero”. Scomparsa Andy Fletcher, i Depeche Mode rompono il silenzio: rivelati i dettagli

La sua scomparsa ha sconvolto il mondo della musica. Sono stati i Depeche Mode, che ha contribuito a fondare, a parlare per primi della morte di Andy Fletcher, 60 anni, scomparso lo scorso 26 maggio. Poche righe, ma gonfie di tristezza quando parlano di Fletch, terzo uomo della band, membro fondatore e volto conosciutissimo al fianco di Martin Gore e Dave Gahan. Negli anni all’interno del gruppo, i Depeche Mode hanno venduto oltre 100 milioni di dischi e portato 54 canzoni nella classifica dei singoli del Regno Unito.

“Siamo scioccati e pieni di schiacciante tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band. Aveva un vero cuore d’oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia e vi chiediamo di tenerli nei vostri pensieri e di rispettare la loro privacy in questo momento difficile”.





Andy Fletcher Depeche Mode cause morte: dissezione dell’aorta

Nelle ultime ore sono state rese note le cause del decesso, stando ad una nota che i Depeche Mode hanno diramato in rete. Il comunicato diffuso dall’entourage della band dice che la causa della morte è stata una dissezione aortica, quindi un problema cardiaco. Va ricordato che l’artista al momento del malore e della conseguente morte si trovava nella casa in cui viveva.

“Alcune settimane fa abbiamo ricevuto il risultato degli esami medici che ora la famiglia di Andy ci ha chiesto di condividere con voi – hanno scritto su Instagram Martin Gore e Dave Gahan -. Andy ha accusato una dissezione dell’aorta mentre si trovava a casa. Così, anche se è stato troppo, troppo presto, se ne è andato in modo naturale e senza sofferenze prolungate”.

Quando si parla di dissezione dell’aorta si tratta di una lacerazione della principale arteria del corpo umano dovuta al deterioramento delle sue pareti: è causata principalmente da un’ipertensione arteriosa cronica. Nello stesso post Gore e Gahan scrivono che la settimana scorsa c’è stata una cerimonia a Londra per celebrare la vita di Andy. Una cerimonia “con un po’ di lacrime ma riempita di splendidi ricordi di chi Andy è stato, storie del tempo che abbiamo passato insieme, e alcune belle risate”. Nel 2020, Fletcher e i Depeche Mode – i membri di lunga data Dave Gahan e Martin Gore e gli ex membri Vince Clarke e Alan Wilder – sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

