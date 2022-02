Ana Mena diventa famosa in Spagna grazie alla vittoria della competizione musicale Veo Veo Award. Subito dopo pubblica suo primo singolo: Esta es mi illusión. Ma è grazie alla composizione di musica per colonne sonore di film molto conosciuti che arriva il grande successo, come il singolo No Soy como tú crees del 2016, che le ha permesso di entrare nella Viral 50 di Spotify in Spagna.

Dopo aver girato per tutta la Spagna e il Sudamerica, Ana sbarca in Italia, paese che ama fin da bambina, e inizia una collaborare con il cantante italiano Fred De Palma – per un periodo sui due è circolata la voce di un possibile flirt – con il quale canta il singolo (doppio disco di platino) S’estate non vale.



Ana Mena: anni, altezza, peso, fidanzato calciatore, di dov’è

Nel 2020 collabora con il cantante Riki e con Rocco Hunt – A un passo dalla luna/A un paso de la Luna e Un bacio all’improvviso/Un beso de improviso, brani che riscuoto un grandissimo successo tra i giovani e nel 2021 realizza un singolo con il cantante Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede, dal titolo Sol Y Mar.





Nel 2022 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Duecentomila ore, ma la sua partecipazione fa infuriare alcuni cantanti italiani bocciati da Amadeus, come l’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del GF Vip Francesco Monte. Non è la prima straniera a salire sul palco dell’Ariston e l’ultima è stato nel 2015 con il concorrente Fabian.

Ana è anche un’attrice e ha recitato nel film di Pedro Almodóvar La pelle che abito. La cantante spagnola è fidanzata con il calciatore del Milan Brahim Diaz. È nata a Estepona, in Andalusia, Spagna, il 25 febbraio 1997. Ana Mena è alta 163 centimetri e pesa circa 53 chili. Le sue misure sono 76-58-83.