“Non sei morta per me”. Alessandra Amoroso, parole di dolore per una perdita che non si può cancellare

Grande commozione per Alessandra Amoroso, che ha pubblicato alcune immagini di sé nelle scorse ore con una didascalia struggente. Non è stato facile per lei affrontare quel grave lutto e ancora oggi è alle prese con un dolore indescrivibile, che evidentemente non può andare via. Parole molto profonde ed emozionanti quelle dell’artista pugliese, che ha immediatamente raccolto la vicinanza dei suoi follower, i quali hanno scritto dei commenti molto belli per cercarle di alzarle l’umore.

Alcune settimane fa Alessandra Amoroso aveva fatto sapere di non avere intenzione di sposarsi e di avere dei figli: “Sono stata cresciuta con alcune nozioni culturali non vere. Mi sento completa senza essere madre e moglie; negli ultimi tempi sono successe tante cose: la morte di mia nonna, una storia finita, il lockdown e altre situazioni che mi hanno portata a guardarmi dentro. Ora posso dire con certezza che mi basto da sola, non cerco in altre persone la completezza”. E aveva poi fornito particolari sul suo nuovo album.

Alcuni anni fa, precisamente nel 2017, Alessandra Amoroso ha perso una figura importantissima per la sua vita. Nonostante quindi siano trascorsi diversi anni da quella perdita tremenda, la sua assenza si fa sentire con forza ancora oggi e la cantante salentina lo ha specificato nel suo post, pubblicato su Instagram. Già in passato aveva comunque usato espressioni lodevoli nei confronti del punto di riferimento della sua vita, che purtroppo non c’è più: “Tutto quello che sono diventato lo devo a lei”.





Alessandra Amoroso ha dovuto dire addio alla sua carissima nonna Maria quattro anni fa e ha scelto queste parole per ricordarla: “Ehi nonna… oggi quattro anni! Quattro anni impiegati a cercare la luce nel buio della tua assenza…Poi ho capito che era inutile…tu non sei mai andata via da me, veramente!!! Ti ritrovo in ogni cosa, in ogni scelta, in ogni sorriso, in tutte le cose che io so…Chiudo gli occhi e sei con me e finalmente ti vedo sorridere. Ed io sono felice, davvero!!! Ti amo molto nonna, la tua principessina”.

Tra i vip che hanno scritto un messaggio ad Alessandra Amoroso è spiccato quello dell’attrice Sandra Milo: “Sì, è proprio così. Chi si ama, chi ci ha amato non se ne va mai veramente”. E altri follower hanno aggiunto: “Tua nonna ti proteggerà sempre”, “Loro saranno per sempre con noi”, “Tua nonna vive nel tuo cuore. Sarà sempre con te, come dici tu in una tua canzone ‘in me il tuo ricordo c’è'”.