Il 13 luglio 2022 Alessandra Amoroso conquisterà per la prima volta lo stadio San Siro dal nome “Tutto accade a San Siro”. La cantante ex Amici si esibirà per la prima volta nello stadio milanese con uno show tutto suo. “In questo periodo ho avuto modo di lavorare molto su me stessa, capire chi sono e cosa voglio – ha raccontato la cantante -. Adesso lo posso dire: sono pronta per questo passo”.

“È un grande traguardo, per me, per la mia famiglia, per il mio pubblico – ha spiegato Alessandra Amoroso -. Io lo avevo in testa da un po’. Quando me lo hanno detto non ci ho creduto subito, mi sono fatta mille pensieri e mille paranoie come al solito. Ma dentro di me oggi so di essere pronta”.

La cantante tornerà sul palco con un tour in solitaria dopo tre anni e 12 anni di carriera e in autunno arriverà anche il suo nuovo album. Intanto l’artista è stata una delle ospiti di ‘Battiti Live’, l’evento musicale che si svolge nelle piazze della Puglia, alla quale partecipano numerosi artisti italiani e internazionali.





Alessandra Amoroso ha aperto la kermesse musicale condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci inonda su Italia Uno e in tanti non hanno potuto fare a meno di notare il suo outfit. “Ale, chi è che ti ha vestito da Topo Gigio?”, “Va bene tutto, ma questo vestito non si può vedere”, ha scritto qualcuno su Twitter.

Alessandra Amoroso si è esibita con il brano Sorriso Grande e per partecipare alla seconda serata di Battiti Live ha indossato un minidress della nuova collezione estiva di Dolce&Gabbana. Prezzo 1850 euro. I sandali, anche questi realizzati dalla famosa maison italiana, sono in vendita a 1750 euro.