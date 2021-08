Albano Carrisi ha confermato una delle voci più insistenti degli ultimi giorni, infatti era trapelata la notizia che avesse incontrato la popstar Madonna, la quale ha trascorso delle vacanze meravigliose nel Sud Italia. E questo faccia a faccia c’è stato eccome, come riferito dall’artista di Cellino San Marco. Il cantautore pugliese ha anche svelato alcuni dettagli dell’incontro, infatti ha rivelato di aver avuto delle richieste da parte della collega, che lui ha ovviamente esaudito con grande passione.

Intanto, Albano Carrisi sarebbe in trattative con Milly Carlucci per partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Per il cantante si tratterebbe di un vero e proprio ritorno in pista, considerando che solo qualche anno fa è stato ballerino per una notte insieme all’ex compagna di ‘felicità’ Romina Power. La loro era stata una performance che ha fatto sognare i più nostalgici e che ha senza meno inciso i loro nomi sulla roccia. Ora questo nuovo capitolo interessante della sua vita.

Albano Carrisi è dunque intervenuto al settimanale ‘DiPIù’ e ha detto sull’incontro con Madonna, al quale ha preso parte con Loredana Lecciso: “Sono stato invitato ad una festa privata. Tutti i suoi collaboratori, dai parrucchieri agli assistenti personali, sono di origini italiane. Alla fine della mia esibizione tutti sono corsi per farsi fare una foto con me, per chiedere l’autografo. E lei è rimasta piacevolmente colpita da tutto questo calore”. Poi ha aggiunto di essersi esibito su sua richiesta ufficiale.





Dunque, secondo quanto ha affermato Albano Carrisi, Madonna gli ha chiesto di cantare per lei: “Ho cantato Felicità, un brano che mi chiedono sempre. Poi mi ha chiesto di cantare il suo brano preferito: Caruso di Lucio Dalla. E ho dato davvero il massimo”. Dunque, non poteva andare meglio questo incontro meraviglioso tra due grandissimi artisti. Loredana Lecciso ha invece preferito non svelare dettagli, infatti ha evitato qualsiasi intervista. Ma ci ha pensato Al Bano a togliere tutti i dubbi a riguardo.

Madonna ha festeggiato un paio di mesi fa il suo papà. “Grazie papà. È stato così bello festeggiare il tuo 90esimo compleanno insieme ai miei figli”, ha spiegato Madonna a margine del posto in cui ha festeggiato il compleanno del padre nel suo vigneto con la famiglia al completo. Ma questo inedito incontro con Albano Carrisi entra di diritto nella storia della musica italiana e non solo.