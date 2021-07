“Te l’avevo promesso”. Michele Merlo, il ricordo di AkaSeven è da brividi: cosa ha fatto per lui sul palco di Battiti Live

Battiti Live sta volgendo al termine. Ieri, giovedì 1 luglio, è andato in scena in quarto e penultimo appuntamento con l’evento musicale che sta facendo ballare ed emozionare tantissimi spettatori e telespettatori. La kermesse condotta da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio sta regalando come sempre tanti momenti di divertimento e spensieratezza ad un pubblico che quest’anno come non mai era desideroso di lasciarsi alle spalle lockdown e pandemia.

Sul palco del Castello Aragonese di Otranto si sono esibiti tantissimi cantanti, oltre ad Elettra Lamborghini e Alice Merton, Ernia, Rkomi, Guadiano, c’è stata anche la performance di Aka7even. Il cantante finalista dell’ultima edizione di Amici ha voluto dedicare la sua canzone “Mi manchi” ad un caro amico scomparso da poco. Un gesto che ha commosso tutti e che ha ricordato ancora una volta il grande dolore e il vuoto lasciati da una scomparsa che ha sconvolto tantissime persone.

Aka7even ha dedicato la sua “Mi manchi” all’amico Michele Merlo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Subito dopo la performance Luca Marzano, questo il suo vero nome, ha rivolto alcune parole all’amico scomparso. Poi su twitter ha scritto: “Mi manchi va a te, Miky. Te l’avevo promesso”. Un momento davvero toccante che ha aggiunto una nota agrodolce alla serata solitamente pervasa da un’atmosfera leggera e spensierata.





La dedica di Aka7even a Michele Merlo è stato apprezzato da tutti, ma in particolare c’è stata una persona che ha voluto ringraziare il cantante. Si tratta della mamma di Michele, Katia, che è voluta intervenire sui social e ha scritto: “Aka7even grazieeee” seguito da tanti cuori rossi.

Un momento molto emozionante, e d’altra parte è stato troppo forte il dolore per la scomparsa di Michele Merlo. Aka7even era molto legato al cantante ex Amici e proprio nel giorno una volta appresa la triste notizia aveva voluto salutarlo così: “Continuerò a cantare per lui, per la sua sensibilità, purezza e sincerità. Avrebbe tanto voluto scrivere ‘Mi manchi’, e io avrei tanto voluto scrivere un pezzo con lui. Scriverò un pezzo PER LUI. Buon viaggio Miky, canta con me ogni volta che ne avrai bisogno. Arrivederci”.