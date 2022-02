Lanciato dal talent di Maria De Filippi ‘Amici’, dove è arrivato in finale insieme a Sangiovanni e alla ballerina Giulia Stabile, Aka 7even è un rapper, compositore e cantante italiano. Grazie al programma in onda su Canale 5, il giovane è riuscito a far conoscere la sua musica e a conquistare un disco di platino per il suo album di debutto e diverse certificazioni come il platino e triplo platino con i singoli Mi manchi e Loca.

Dopo l’esperienza al Amici – la sua coach era Anna Pettinelli – Aka 7even è stato in tournée conquistando i grandi palchi italiani e sbarcando anche in Spagna con una nuova versione di Loca, questa volta con il featuring del cantante Robledo.



Chi è Aka 7even: anni, altezza, peso, ex fidanzata famosa, come si chiama

Per Aka 7seven è arrivato un altro grande premio, il cantante ha ricevuto l’MTV Europe Music Award al miglior artista italiano a Budapest, in Ungheria ed è sbarcato al Festival di Sanremo 2022 con il brano Perfetta così. Durante l’esperienza ad Amici Aka 7even ha avuto una storia con la ballerina Martina Miliddi, oggi fidanzata con un altro concorrente del talent, il cantante Raffaelle Renda.





Nel novembre del 2021 ha dettosi essere fidanzato ma non ha rivelato il nome e sui social non c’è traccia di nessuna ragazza: “La mia vita privata è mia. Siamo due ragazzi che vivono una storia semplice. Faccio musica, non gossip“, le sue parole a Vanity Fair.

Luca Marzano, questo il nome all’anagrafe del cantante, è nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 23 ottobre 2000. È alto circa 170 centimetri per un peso di 65 chili. Riguardo al suo nome d’arte, l’artista ha dichiarato di aver scelto il numero 7 in seguito a un periodo di coma di sette giorni causato da un’encefalite.