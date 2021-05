Adriano Celentano è uno dei più grandi artisti della musica italiana. Nelle scorse ore ha fatto piangere tantissime persone con un bellissimo omaggio nei confronti del compianto Franco Battiato, deceduto dopo una lunga malattia il 18 maggio scorso. Dopo alcuni giorni di silenzio, ha voluto pubblicare un filmato nel quale ha salutato per l’ultima volta l’autore de ‘La Cura’. E qualche ora fa ha fatto un altro annuncio che non ha reso felici i suoi follower di Instagram.

Su Battiato ha detto: “Il tuo è solo un breve distacco fra te e tutti quelli che ti amano e fra quelli che ti amano io non potevo mancare. Ci rivediamo. Io ho i miei dubbi invece su chi uccide e ha il coltello facile. Non potrebbero sopportare la grande purezza che arieggia nei luoghi dove ora sei tu”. Un omaggio che ha commosso proprio tutti. Ma adesso ecco arrivare una notizia inaspettata, che ha colto di sorpresa. Non ci saranno infatti più video sui social network Facebook e Instagram.

Adriano Celentano ha spiegato i motivi di questa decisione: “Cari amici, ho deciso mio malgrado di non pubblicare più video sia su Instagram che su Facebook per motivi tecnici e vi chiedo scusa per questo. Ho perso le notti a giocare per sorprendervi con i miei video, ma quando poi li vedo su Instagram e su Facebook noto, come anche in quest’ultimo di Battiato, che sono spudoratamente fuori Sync e ciò mi rattrista terribilmente ( Sync significa vedere un film dove c’è uno che muove le labbra, ma l’audio non va insieme al movimento della bocca)”.





Poi Adriano Celentano ha aggiunto: “Un difetto direi di incompetenza catastrofica, tra l’altro in netto contrasto con l’atterraggio dei cinesi su Marte. Non loro personalmente, ma un loro carrello con tutti gli attrezzi. Un difetto che riguarda anche i canali televisivi come Rai, Mediaset e altri. Mi dispiace ragazzi, avrei ancora tante cose da dirvi con i miei video, ma è più forte di me e neanch’io so spiegarmi il perché. Le carte non lo dicono, ma qualcuno giura che il mio secondo nome fosse proprio Sync”.

Adriano Celentano ha concluso così il suo post: “Sync Celentano, e lo sapete perché? Perché il Sync è musica, è il passo di un equilibrista, è il dipinto di un quadro. Il centro di una grossa risata, ma soprattutto è il battito di un cuore innamorato. E io non voglio essere fuori Sync, specialmente quando parlo con voi non voglio esserlo. Ma vi scriverò”, è la sua promessa.