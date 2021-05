Dolore immenso per Adriano Celentano. Il grandissimo artista italiano ha voluto dedicare un suo ultimo commosso ricordo nei confronti di una persona, che ha lasciato il segno in milioni di italiani ma anche in lui. Ha atteso un po’ prima di salutarlo per l’ultima volta, ma le sue parole sono state un colpo al cuore. I follower del ‘Molleggiato’ non hanno potuto fare altro che accodarsi al suo messaggio e hanno voluto scrivere tantissimi commenti. Uno stato d’animo sotto i tacchi per il cantante, che in rare occasioni si era aperto così tanto.

Nonostante dunque siano trascorsi alcuni giorni da un lutto terribile che ha rattristato e fatto piangere tantissime persone, lui aveva preferito in un primo momento tacere forse perché dilaniato dalla sofferenza. Adesso ha trovato la forza di scrivere e di pubblicare un bellissimo video, che ha emozionato davvero tutti. Parole che resteranno impresse nella memoria di tutti, visto che sono uscite fuori dal suo cuore. Andiamo a scoprire insieme cosa ha postato e a chi sono rivolte quelle frasi strappalacrime.

Adriano Celentano ha quindi scritto sul suo profilo Instagram, a corredo di un filmato della durata di oltre cinque minuti: “Il tuo è solo un breve distacco fra te e tutti quelli che ti amano e fra quelli che ti amano io non potevo mancare. Ci rivediamo. Io ho i miei dubbi invece su chi uccide e ha il coltello facile. Non potrebbero sopportare la grande purezza che arieggia nei luoghi dove ora sei tu”. Un vero e proprio omaggio, che ha raccolto solo applausi dal web.





Adriano Celentano ha dunque dato il suo addio, anzi il suo arrivederci, ad un altro grande della musica italiana: Franco Battiato. Il cantautore è deceduto il 18 maggio scorso dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia neurologica. Il silenzio di Celentano aveva fatto molto rumore, invece da parte sua era pronto un messaggio commovente, che si è tenuto dentro di sé per diversi giorni, prima di esporlo pubblicamente sui social network.

Questo il ricordo invece di Emma Marrone per Franco Battiato: “La perdita di Battiato è stata un duro colpo per la musica e per l’arte. Ho conosciuto l’uomo oltre che l’artista. Non dimenticherò mai la vacanza che ho fatto a casa sua in Sicilia. Mi ha dimostrato tanta stima e lo porterò sempre nel cuore. Bastava guardarlo negli occhi per comprenderlo. Per me è stata una persona quasi soprannaturale, aveva un’energia troppo forte per poterla racchiudere in così poche parole”.