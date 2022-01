“Sono devastata, distrutta…”. Adele, il commovente messaggio suoi social: la brutta notizia per i fan

Adele in lacrime, la famosa cantante posta un video dove cerca in tutti i modi di non commuoversi, ma alla fine non ci riesce. Niente di grave o irrimediabile. Si tratta ancora, purtroppo, di Covid. Come molti sanno, la cantante londinese, sarà impegnata per un po’ a Las Vegas, per una serie di concerti che le verranno pagati un’occhio della testa. Parliamo di uno dei casino più importanti del mondo: il Caesars Palace.

Nelle scorse ore Adele si sarebbe dovuta esibire proprio lì con la prima data della sua residenza ‘Weekends With Adele’, ma le cose non sono andate per il verso giusto. A poche ore dal debutto, l’artista ha pubblicato un video dove – in lacrime – ha annunciato che i suoi show verranno posticipati. La causa principale pare sia il Covid, visto che parte del team dell’artista è risultato positivo al Coronavirus. Queste le parole della cantante: “Ciao a tutti, ascoltate, mi dispiace così tanto, ma il mio spettacolo purtroppo non è ancora pronto”.

E ancora Adele: “Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile per metterlo insieme in tempo e perché fosse abbastanza per tutti voi, ma siamo stati assolutamente distrutti dai ritardi di consegna e dal Covid. Metà della mia squadra, metà del mio team ha contratto il Covid. Sono ancora positivi ed è impossibile finire lo spettacolo. E non posso darvi quello che stavamo preparando e sono devastata, distrutta mi dispiace davvero tantissimo”.





Si dispera Adele: “E mi dispiace che sia così all’ultimo minuto. Siamo stati svegli per oltre 30 ore a cercare di capire cosa poter fare e abbiamo esaurito il tempo. La verità è che sono così arrabbiata, sono davvero imbarazzata e mi dispiace così tanto per tutti quelli che hanno viaggiato per venire qui”.

“Sono così dispiaciuta, credetemi, mi dispiace davvero. Posticiperemo tutte le date e finiremo questo spettacolo”, conclude Adele. Si prende la responsabilità, l’artista, anche se di certo colpa sua non è: una situazione difficile ovunque, Italia compresa, dove i concerti sono un miraggio e le cancellazioni sono all’ordine del giorno.