Un nuovo lutto scuote il mondo della musica. Una delle voci più originali e indipendenti del panorama cantautorale degli ultimi decenni è scomparsa in circostanze tragiche, lasciando un vuoto profondo non solo tra i fan, ma anche tra chi ha condiviso con lei battaglie civili, progetti artistici e momenti personali. Il dolore per la sua morte è amplificato dalla consapevolezza del segno profondo che aveva lasciato, con la sua arte e il suo impegno, in una scena musicale spesso restia ad accogliere le diversità.

L’artista, con una carriera iniziata all’inizio degli anni Novanta, era conosciuta per il suo stile ironico e pungente, ma anche per la capacità di affrontare tematiche sociali delicate con una leggerezza solo apparente. Originaria del Colorado, aveva debuttato nel 1990 e nel corso degli anni aveva saputo ritagliarsi uno spazio unico, diventando una delle prime cantautrici a raccontare apertamente l’identità queer in musica popolare. Con la sua voce graffiante e testi affilati, ha trattato argomenti come l’anoressia, la pena di morte, il razzismo e il conservatorismo politico americano.

Musica in lutto, la cantante morta in un incendio a casa di amici

Si chiamava Jill Sobule, e il suo nome è legato a due brani iconici della cultura pop anni Novanta: «I Kissed a Girl», considerato il primo successo apertamente Lgbtq+ a entrare nella Top 20 di Billboard, e «Supermodel», incluso nella colonna sonora del film cult «Ragazze a Beverly Hills». Aveva 66 anni ed è morta nella mattina di giovedì 1° maggio in un incendio scoppiato mentre si trovava a casa di amici a Woodbury, sobborgo di Minneapolis, in Minnesota. Il suo manager, John Porter, ha annunciato la notizia parlando di lei come di “una forza della natura e una sostenitrice dei diritti umani la cui musica è intessuta nella nostra cultura”. Ken Hertz, suo storico avvocato, ha ricordato invece l’aspetto più privato e affettuoso del loro legame: “Era parte della nostra famiglia. Cantò al matrimonio di nostra figlia e durante la pandemia visse con noi, esibendosi su Zoom dal nostro salotto”.

Nel corso della sua carriera, Sobule ha pubblicato una dozzina di album, tra cui «Happy Town», «Pink Pearl» e «Nostalgia Kills», e ha esplorato formati sperimentali come il musical autobiografico «F*ck 7th Grade», la cui registrazione ufficiale sarà pubblicata postuma il prossimo 6 giugno, in concomitanza con un vinile celebrativo per i trent’anni di «I Kissed a Girl» e «Supermodel». Era attesa proprio il 2 maggio al Tuft Theater di Denver per un’esibizione speciale, che si trasformerà ora in un evento commemorativo previsto per l’estate.

Sobule aveva spesso raccontato quanto fosse stato difficile affermarsi in un mondo discografico che cercava di incasellarla in un’identità che non le apparteneva. “Mi dissero che finalmente avevano trovato una cantautrice donna etero”, aveva ricordato con amarezza in un’intervista del 2021, “e io rimasi spaventata”. Il suo desiderio, ha sempre detto, era dare voce a chi, come lei da giovane, non si era mai sentito rappresentato. La sua «I Kissed a Girl», pubblicata ben 13 anni prima del più noto brano omonimo di Katy Perry, fu più di una canzone: fu una dichiarazione, una sfida, un punto di svolta per la musica queer. E ora, a distanza di decenni, continua a rappresentare un pezzo fondamentale di quella storia culturale che Jill Sobule ha contribuito a scrivere con coraggio, autenticità e straordinario talento.