Addetto alla sicurezza del concerto LoveMi diventa l’eroe del web. Da quando è andato in onda il live organizzato da Fedez e J-Ax, con lo scopo benefico di donare il ricavato all’associazione Amici di Tog, uno degli addetti alla sicurezza è diventato involontariamente diventato un vero e proprio idolo social.

L’uomo faceva parte del team della sicurezza del concerto organizzato in piazza Duomo a Milano da Fedez e J-Ax (raccolti 130mila euro da donare all’associazione che offre cure riabilitative gratuite a più di 100 bambini con gravi patologie neurologiche) ed è diventato virale grazie alle sue smorfie. Uno dei partecipanti al live di Milano l’ha ripreso mentre sul palco si stava esibendo il trapper Paky con Blauer. Il testo scorretto del trapper non ha convinto l’uomo, che mentre in sottofondo risuonano frasi come “Figlio di putt, non finoc”, “Metto pa* e pesce insieme quando me la fot*”, si lascia andare a delle espressioni schifate. Al termine della canzone, l’uomo si gira verso Paky e lo applaude in maniera chiaramente ironica.





Addetto alla sicurezza del concerto LoveMi: chi è, nome, video

E ancora un altro video filmato durante la prima esibizione, quella del trapper Rosa Chemical, in cui l’uomo ascolta la canzone e in maniera un po’ svogliata e buffa incita i ragazzi del pubblico a scatenarsi. Ovviamente anche in questo caso le smorfie dell’addetto alla sicurezza non sono passate inosservate e anche questo video ha iniziato a circolare in rete con commenti divertenti e battute.

Proprio le espressioni sul suo volto hanno reso Ivano Monzani, questo il suo nome, il nuovo “idolo del web”. Il video è rimbalzato su TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, e in pochissimo tempo lo steward del concerto LoveMi di Fedez e J-Ax è diventato un meme. Tanti gli utenti che hanno ripostato i video di Monzani con frasi come “L’addetto alla sicurezza è il mio nuovo eroe”, “Noi come lui quando ascoltiamo questa musica”, “Siamo in molti a pensarla come te”,“Poverino lo capisco, guardate cosa è costretto ad ascoltare”, “Quando sei la sicurezza e sei costretto ad ascoltare Paky”.

Dopo diverse ricerche il suo nome è spuntato fuori e dalla sua pagina social si capisce che il trap non è proprio il suo genere preferito. Il mitico addetto alla sicurezza del concerto LoveMi ama la musica rock, hard rock, heavy metal come Ozzy Osbourne, Queen of the stone Age, Depeche Mode, Janis Joplin, The Who, Amy Winehouse e Queen.

