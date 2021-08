Ormai i social sono diventati una risorsa ricca di sorprese. Sempre più spesso attori, cantanti e vip condividono coi propri follower momenti di vita privata e foto inedite. Per la gioia degli utenti che interagiscono, commentano, mettono ‘mi piace’. In questo modo aumenta la popolarità delle star e allo stesso tempo il legame con i propri supporter diventa ancora più stretto.

Recentemente sono stati numerosi i volti noti della tv, del cinema e della musica a pubblicare scatti di quando erano giovani o addirittura bambini. Poco tempo fa, ad esempio, è stata Barbara D’Urso a pubblicare una foto da bambina con la mamma venuta a mancare quando lei aveva appena undici anni. E poi Victoria De Angelis dei Maneskin o Luca Ward attore e doppiatore noto per aver dato la voce a Russel Crowe nel Gladiatore o Keanu Reeves in Matrix.

Ora a pubblicare la foto da bambino è un altro personaggio che negli ultimi tempi ha scalato le classifiche della musica italiana. Un artista irriverente e provocatore che ha fatto spesso discutere sia per i testi delle sue canzoni che per il suo look stravagante e sopra le righe. Proprio nel pomeriggio di lunedì 30 agosto il cantante ha pubblicato una foto di quand’era bambino per festeggiare il raggiungimento di un traguardo molto importante.





Lo avete riconosciuto? Beh, non è facile. Stiamo parlando di Achille Lauro che ha festeggiato il quarto platino del tormentone estivo “Mille” pubblicando una foto di diversi anni fa. In questa si vede un bambino vestito elegante, con papillon, camicia bianca, pantaloni e scarpe scure. Davvero un figurino, d’altra parte lo stile ha sempre accompagnato Achille fin da piccolo.

Achille Lauro scrive: “Wolf Of Wall Street 👔 “Mille” certificato 4 volte Platino Ma è solo l’inizio. D’altra parte per il cantante non è certo la prima volta che un singolo riscuote così tanto successo. In questo caso, però, il successo va condiviso con Fedez e Orietta Berti, l’insolito trio ha infatti firmato questo pezzo che sta facendo sfaceli. E intanto pure la foto di Achille da bambino fa furore, avendo raggiunto in pochissimo tempo oltre 60mila mi piace e una caterva di commenti entusiastici.