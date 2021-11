Questo bambino che vedete in foto è uno dei cantanti più controversi e allo stesso tempo amati in Italia. Le sue doti artistiche sono indiscutibili, così come i suoi messaggi che invia dal palco. Il suo sguardo era già decisamente vispo e furbo anche in questa istantanea ed è ciò che hanno notato immediatamente i suoi fan. Nella sua carriera ha totalizzato una marea di successi e chissà se già a quell’età pensava e sperava di diventare un grande personaggio famoso, apprezzato da molta gente.

Proprio pochi giorni fa ha annunciato l’organizzazione di un concerto evento, che ovviamente ha finalità benefiche. Lo stesso cantante ha deciso di creare un’opera d’arte e saranno messi a punto i battiti del suo cuore. Poi questa opera, che si preannuncia molto interessante, sarà messa all’asta e il ricavato andrà totalmente in beneficenza. E il messaggio scritto a corredo della didascalia fa in un certo senso comprendere che sin da piccolo il suo obiettivo di vita fosse quello di diventare molto famoso.

Adesso vi diamo qualche dettaglio in più e probabilmente molti di voi indovineranno chi sia questo artista. L’estate scorsa è stato un protagonista assoluto, insieme ad altri due colleghi, infatti la sua canzone è stata cantata a squarciagola da milioni di italiani. Poi ha pubblicato il suo nuovo singolo ‘Io e Te’, che è stato selezionato come colonna sonora del film ‘Anni da Cane’, in onda su Amazon Prime Video dallo scorso 22 ottobre. Ci siete arrivati? Se ancora avete dei dubbi, ora vi sveliamo il suo nome.





Stiamo parlando del cantante Achille Lauro, che ha stupito tutti al Festival di Sanremo e nell’estate appena trascorsa con la canzone ‘Mille’, confezionata assieme a Fedez ed Orietta Berti. Su Instagram ha postato questo messaggio: “Da piccolo volevo essere grande. 1969 L’album Doppio Platino. Me ne frego Doppio Platino e 1990 Platino. Avete ancora 24 ore per preregistrarvi all’evento del 7 dicembre a Milano”. E i seguaci di Achille Lauro hanno iniziato a pubblicare tantissimi messaggi.

Achille Lauro ha quindi potuto leggere questi commenti sotto il suo post: “Sei un amore”, “Immensamente orgogliosa di te, Lauro”, “Sempre più in alto, meriti tutto”, “Saremo qui per vederti conquistare altri successi”, “Non vediamo l’ora”. E ancora: “Certo però che ansia, ti darei il triplo platino”, “Continua così, per me sei già infinito”, “Sempre più su con la tua straordinaria e immortale arte”.