Achille Lauro è uno dei cantanti più affermati della scena musicale italiana. All’anagrafe Lauro De Marinis, è nato a Roma e trascorre l’infanzia tra Serpentara, Vigne Nuove e Conca d’Oro, quartieri popolari e periferici della Capitale, con la passione per la musica sin da bambino. Quando ha soltanto 14 anni i suoi genitori si trasferiscono in un’altra città, lasciandolo con il fratello maggiore, produttore per il collettivo capitolino Quarto Blocco, ed è proprio il fratello a farlo avvicinare alla musica, in particolare ai generi del rap e del punk rock.

Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo Conti

Chi è Achille Lauro: anni, altezza, peso, nome vero, origini, fidanzata e figli

Achille Lauro comincia a frequentare locali e a scrivere le prime rime e canzoni di denuncia. Nel 2012 viene pubblicato il suo primo mixtape, intitolato Barabba, e realizzato con la collaborazione di diversi producer affiliati al Quarto Blocco, come Frigo, Caputo e Sedato. In poco tempo diventa una realtà nel circuito rap underground e nel 2014 realizza Achille Idol Immortale, album con cui fa il suo esordio nel circuito discografico. Diciotto pezzi in cui c’è anche un duetto con Marracash nel brano Real Royal Steet Rap.

Leggi anche: “Ora è cognato di quella di Amici”. Achille Lauro, chi è la sua nuova fidanzata: bellissima





L’anno successivo, nel 2015, arriva Dio c’è, un album hip-hop in cui Achille Lauro dimostra la sua capacità di scrittura. Un nuovo disco in cui le sonorità sono più curate così come gli stili musicali, molto variegati rispetto al precedente lavoro. Nel 2016 Lauro esce con Ragazzi Madre, un disco che vede varie collaborazioni, tra cui quella illustre di Gemitaiz.

Si tratta di un album in cui si avvicina per la prima volta a temi più complessi come l’emarginazione e il disagio sociale dovuto alle droghe e che ottiene buone critiche da parte delle riviste specializzate.

Nel 2017 ritroviamo Achille Lauro al reality show Pechino Express, a cui partecipa insieme a Boss Doms, noto producer nell’ambiente rap con cui si classifica al terzo posto. Questa, al momento, è stata la sua prima e unica esperienza televisiva.

Clicca su Successiva per tutte le informazioni e curiosità su Achille Lauro