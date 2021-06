Nuovo grande obiettivo raggiunto per il cantante Achille Lauro. Dopo essere stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo ed essersi messo in gioco, mostrando un lato del suo carattere inedito, durante ‘Felicissima Sera’ di Pio e Amedeo, ora per lui è arrivata una svolta a livello professionale. A comunicare la notizia è stato lo stesso artista sul suo profilo Instagram. E ha manifestato tutta la sua soddisfazione per questo salto in avanti nella sua carriera lavorativa.

Da parte sua, leggendo le parole utilizzate per raccontare questo lieto evento, c’è tutta la felicità possibile. I suoi fan non vedono l’ora di poter ammirare più da vicino cosa farà nel prossimo futuro. Nel suo post, decisamente molto lungo, non è sceso troppo nei dettagli concentrandosi soprattutto sul fare l’annuncio e sul ringraziare coloro che hanno permesso tutto questo. Andiamo a scoprire insieme dunque cosa farà Achille Laura a stretto giro di posta e cosa hanno scritto i suoi follower.

Achille Lauro ha quindi annunciato: “Ho firmato uno dei più importanti overall deal d’Europa con Amazon Prime. Sono lusingato di essere diventato ambassador di una delle più grandi realtà di entertainment del mondo. Per i prossimi due anni sarò impegnato con loro nella produzione di contenuti d’intrattenimento, filmografia, serie, documentari e format streaming. Sono onorato di aver cominciato questa collaborazione con la produzione di colonne sonori e inediti, con la partecipazione al film Anni da Cane”.





Poi l’artista ha proseguito: “E con questa campagna fotografica a sostegno della ripartenza delle piccole e medie imprese italiane. Ringrazio per la fiducia e per la grande professionalità la visionaria e creativa Nicole Morganti, Head of Italian Originals Amazon, e Francesca Bianchini per aver lavorato alla stesura di questo importante accordo. Ringrazio tutta la famiglia Amazon Prime per l’opportunità. Amazon supporta le piccole e medie imprese made in Italy anche durante il Prime Day”.

Nei mesi scorsi Achille Lauro è stato vittima di attacchi da parte degli hater. E a difenderlo ci ha pensato Mara Venier. Una spettatrice della finale del Festival di Sanremo 2021 ha contestato le esibizioni di Achille Lauro. Sui social una telespettatrice ha scritto: “Questi sono cantanti… Tutti elogiate quel buffone di Achille Lauro”. Mara Venier ha difeso Achille Lauro ed è sbottata: “Guarda Sanremo e non rompere le pa**e a noi grazie”.