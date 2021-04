Nelle ultime ore Ilary Blasi è stata letteralmente sommersa dagli auguri per il suo compleanno: 40 anni compiuti il 28 aprile. I famosi ‘anta’ sono arrivati anche per la biondissima moglie di Totti. Proprio lui ieri le ha rivolto dolcissime parole d’amore e di auguri. “La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40 …”.

E ancora: "Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!!auguri amore mio". Parole sentitissime da parte del giallorosso, che altro non fa che farci pensare quanto Ilary Blasi sia una persona degna di stima.















Ma non solo Francesco Totti, perché oltre ai suoi ecco che ad arrivare sono stati quelli di Cristian e Chanel. Il primogenito condivide tra le storie una foto scattata la scorsa estate a Sabaudia, luogo in cui tutti gli anni i Tottis trascorrono le vacanze, corredandola di un sentito "ti amo". Le stesse parole d'amore arrivano da Chanel, 13 anni, che condivide più di uno scatto, anche insieme al papà.























Pochissimi giri di parole per dire che la famiglia è una delle cose più solide costruite da Ilary Blasi in questi 40 anni, ovviamente accanto alla sua splendida carriera nel mondo dello spettacolo, il compleanno con loro è stato magico: "Quest'anno non ho voglia di fare grandi cose e l'ho già detto a mio marito – ha detto in un'intervista a Chi – Mi piacciono le feste, le faccio sempre, ma in altre occasioni".

“Questa è la volta che voglio stare con la mia famiglia e lo sarebbe in ogni caso, anche senza le restrizioni: è un’occasione speciale ed è un momento particolare”. E sull’Isola dei Famosi, che per metà settimana la vede impegnata a Milano: “Sono stata a disposizione dei ragazzi, io mi dedico molto ai miei figli, avevo voglia di riprendermi un po’ il mio tempo, il mio lavoro, di ritrovare un po’ di energia. Mi sono organizzata e va bene così”.

