Una gravidanza con non poche preoccupazioni, quella della conduttrice. Stiamo parlando della ex fidanzata storica di Pippo Inzaghi, ad oggi compagna dell’ex calciatore Gabriele Schembari. Un’enorme paura per lei, che sta quasi per diventare mamma all’età di 41 anni.

Proprio da pochissimo ha rivelato di aver contratto il Covid. Il parto è previsto in primavera, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Noi la famosa conduttrice la ricordiamo per aver avviato la sua carriera nello spettacolo come Letterina di Passaparola. E adesso altri non è che una (futura) mamma preoccupata.















Da pochissimo Alessia Ventura a rivelato di aver contratto il Covid durante i primi mesi della sua gravidanza, una notizia che destabilizzerebbe chiunque. Al magazine Diva e Donna Alessia Ventura ha confessato di aver contratto il Covid-19 lo scorso dicembre. Positivo al tremendo virus anche Gabriele Schembari, che ha una storia con Alessia dal 2019.























“Io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari e se ne è andato via da solo: ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto”. Alessia Ventura e Gabriele Schembari hanno trascorso insieme la quarantena in Sicilia, regione natale di lui, ex portiere del Ragusa in passato. (Continua dopo le foto)

La Ventura ha sottolineato quanto parenti e amici non li abbiano mai lasciati soli, lontananza a parte, facendo tutto il possibile per aiutarli, cominciando proprio dalle scorte di cibo. Alessia Ventura oggi è all’ottavo mese di gravidanza. Alla rivista edita da Cairo Editore la conduttrice ha spiegato che dopo la nascita della piccola si prenderà un breve periodo di maternità.

