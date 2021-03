“Ancora positiva”. Simona Ventura, il racconto del suo Covid: ecco come sta

Il 5 marzo Amadeus aveva annunciato il forfait di Simona Ventura alla serata conclusiva del Festival di Sanremo: “Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare”. A distanza di 11 giorni la bravissima Simona è ancora positiva, lo ha annunciato lei in un video pubblicato sul suo account Instagram.

La Ventura nonostante abbia il Coronavirus e sia in quarantena da 11 giorni sembra di buon umore e condivide con un video messaggio che rassicura i suoi follower: "Buondì con il sole. Volevo aggiornarvi sul mio stato di salute. Sto sempre meglio, mi sento un leone. Non ho mai avuto nulla: né tosse, né febbre, completamente asintomatica. Devo ringraziare il Signore. Devo aspettare il periodo di quarantena, di isolamento e presto farò il tampone.















Sperando che sarà negativo. Anche se siamo in zona rossa spero di poter uscire presto anche solo per fare una passeggiata". In uno dei suoi video di aggiornamento, Simona Ventura aveva svelato di essere al lavoro "da remoto". La conduttrice, infatti, a fine mese torna in tv.

























Dopo i due appuntamenti con la quarta stagione di "Rocco Schiavone", in onda su Rai 2 il 17 e 24 marzo, dal 31 marzo andrà in onda "Game of Games – Gioco Loco", il nuovo programma in sei puntate condotto da Simona Ventura. Nato sulla rete americana NBC, nel 2017, con la conduzione di Ellen DeGeneres, il regolamento di "Game of Games – Gioco Loco" prevede una serie di giochi molto divertenti, in cui saranno coinvolti anche alcuni vip.



“Sono giochi che coinvolgono i vip. Mentre Bonolis è il più bravo a lavorare con le persone comuni, a me piace prendere in giro i vip. Il risultato è divertentissimo”, ha dichiarato dalla stessa Ventura su Repubblica.

