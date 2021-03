È venuta a mancare stanotte, 1 marzo 2021, la giornalista Rossella Panarese, capostipite di Rai Radio3. La donna era autrice e speaker di Radio3Scienza, lo show quotidiano che va in onda da più o meno vent’anni.

Durante le ultime ore una moltitudine di messaggi di cordoglio si sono diffusi sui social media e per il web in generale. Tutti per commemorare una delle voci più ascoltate della radio pubblica. (Continua dopo le foto)





























Ancora inespresse le cause della morte e anche la data dei funerali. Ad annunciare la notizia, stamattina in diretta, nel corso di Prima pagina, tradizionale rassegna stampa del mattino della radio pubblica, il direttore Marino Sinibaldi. Cominciando dal lontano 1991, Rossella Panarese aveva prodotto e presentato molti programmi a tematica scientifica, come “Palomar” e “Duemila”. Di poco fa il tweet pubblicato sul social dai colleghi di Radio 3 che la ricordano così… (Continua dopo le foto)









Il tweet pubblicato sul social dai colleghi di Radio 3 che la ricordano così: “Pensavamo a Rossella Panarese ogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente. Il suo equilibrio e il suo entusiasmo costruttivo ci proteggevano dalla tentazione dello sconforto e della noia. Dava senso al nostro essere Noi, e gliene siamo grati”. Dal 2002 coordinava una parte del palinsesto di Radio3. Il cordoglio per la morte di Rossella Panarese si sta diffondendo in queste ore su Twitter e in rete, la sua presenza era nota all’interno del mondo del giornalismo per via dei suoi pareri sempre equilibrati e ben informati. Con Panarese tutto il mondo del giornalismo, non solo scientifico.

Grave lutto per Michele Placido, una terribile notizia per l’attore. “Mancherà”