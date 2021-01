Mara Venier è la regina della domenica. Da quando ha preso il timone di Domenica In ha riportato al successo lo storico programma di Raiuno e infatti non c’è puntata che non registri numeri da capogiro in fatto di ascolti. La trasmissione vola sempre più in alto per il terzo anno consecutivo e la puntata del 17 gennaio 2021, tanto per fare un esempio, ha raggiunto in media 3.607.000 telespettatori con oltre il 18% di share, confermandosi la trasmissione più amata del fine settimana.

La prima parte del programma ha totalizzato il 18.1% di share con 3.714.000 telespettatori; la seconda il 18.5% con 3.501.000 telespettatori. Ovviamente anche i social hanno il loro peso e anche la scorsa settimana Domenica In di Mara Venier è stata la più commentata del weekend. (Continua dopo la foto)















Insomma, la zia Mara è una delle conduttrici di punta della Rai ed è difficile anche immaginare una domenica senza di lei se è vero che lascia. Ma potrebbero esserci altri progetti per lei. È ancora tutto top secret, ma nell’ultimo numero di Oggi un’indiscrezione sta già facendo il giro della rete. Sembrerebbe infatti che dopo Domenica In la Venier potrebbe tornare a fare l’attrice grazie all’amicizia con un noto regista turco. (Continua dopo la foto)















Stiamo parlando di Ferzan Özpetek, regista, sceneggiatore e scrittore che è legato da un affetto sincero alla conduttrice di Domenica In, come riporta la rivista. I due inoltre si frequenterebbero con assiduità e adesso si vocifera che i due possano collaborare per un lavoro cinematografico che sta portando avanti proprio Özpetek. Si parla di un nuovo film diretto da lui a cui potrebbe partecipare come attrice proprio la presentatrice. (Continua dopo le foto)











Addirittura la zia Mara potrebbe essere una delle protagoniste del nuovo, attesissimo film di Özpetek anche se al momento non si sa nulla di realmente certo e non c’è nemmeno una data per quanto riguarda l’inizio delle riprese. Özpetek è un nome che è stato citato anche recentemente al pubblico italiano grazie alla collaborazione con Can Yaman, protagonista di Daydreamer e a Claudia Gerini per uno spot per un noto marchio di pasta.

“Addio, basta!”. UeD, Gemma Galgani lo manda via. Ma per lei c’è un nuovo uomo

fbq('track', 'Gossip');