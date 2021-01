“Ha un cancro al quarto stadio”. L’attore, ricoverato giorni fa per forti dolori, ha già iniziato le cure

Qualche giorno fa l’attore era stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Lamentava forti dolori in tutto il corpo, dunque i medici lo avevano sottoposto a una serie di esami. Ora i suoi rappresentanti rendono noto che il 44enne, ex star di una serie tv amatissima dai giovani negli anni Novanta, ha un cancro al quarto stadio.

Diventato famoso con il ruolo di Screech Powers nella sit-com Bayside School, Dustin Diamond non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione dopo la notizia. Ma raggiunto da EW, un rappresentante dell’attore ha fatto sapere che lo farà quando riceverà una diagnosi formale. Ha inoltre confermato che si tratterebbe di una forma seria di cancro al quarto stadio e che, dopo essere già stato sottoposto a un ciclo di chemioterapia, l’attore dovrà restare in ospedale ancora un’altra settimana prima di scoprire quando potrà tornare a casa. (Continua dopo la foto)















Il rappresentante di Dustin Diamond fa anche sapere che il 44 enne sta meglio. Le sue condizioni di salute sono migliorate dal momento in cui si era reso necessario il suo ricovero in ospedale. “Si sentiva stanco e assonnato. E ha un herpes zoster molto doloroso”, ha aggiunto aggiungendo che i problemi dell’uomo sarebbero cominciati con un “enorme nodo alla gola”. (Continua dopo la foto)















Dustin Diamond ha cominciato a recitare da giovanissimo. Come detto è diventato noto per il ruolo di Samuel “Screech” Powers, esperto di scienze e biologia nonché migliore amico di Zack Morris, protagonista della serie trasmessa dal 1989 al 1993 a cui ha partecipato a tutte e quattro le stagioni. Diamond ha inoltre partecipato a due degli spin-off realizzati a partire dalla celebre serie. (Continua dopo la foto)











Non ha invece preso parte al reboot della serie trasmesso nel 2020 su Peacok, servizio streaming di NBC Universal. L’attore californiano classe 1977 ha infatti deciso di non partecipare alla rimpatriata a causa di alcuni vecchi dissapori, chiarendo però di essere rimasto in buoni rapporti con tutto il cast.

