Il suo volto, la sua risata, la sua voce sono inconfondibili, un marchio di fabbrica. Amadeus è amatissimo dal pubblico e sulla sua vita si sa praticamente tutto. Da quando poi si è sposato con la showgirl e ballerina Giovanna Civitillo i suoi fan sono ancora più curiosi su tutto ciò che riguarda la vita del loro beniamino. Conosciamo la sua amicizia con Fiorello, sugellata da una conduzione davvero divertente del Festival di Sanremo, coppia confermata anche per la prossima edizione.

Ma in una recente e particolare intervista a Oggi il presentatore ha deciso di svelare molti fatti inediti. In particolare Amadeus, il cui vero nome è Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ha confessato un momento molto particolare della sua vita, caratterizzato da tanta sofferenza. Ma anche dalla forza e dalla determinazione di combattere, uno spirito guerriero insomma. L'episodio risale a quando Amadeus aveva sette anni.















Forse non tutti sanno che Amadeus, all'età di sette anni, si è ammalato di nefrite, un'infiammazione dei reni e ha rischiato la vita. La situazione apparve subito grave, tanto che i medici lo ricoverarono per mesi. I suoi genitori, molto credenti, hanno pregato affinché il piccolo guarisse, chiedendo la grazia a Santa Rita da Cascia. E guarda caso Rita è il terzo nome del 58enne. Non solo, Amadeus ha rivelato di aver sofferto anche di depressione.















Per due o tre anni il noto presentatore, depresso, è precipitato: "ti rendi conto come magari sei mesi prima ti proponevano per fare prima serate e addirittura sei in lizza per occuparti di Sanremo; sei mesi dopo nessuno più ti chiama, nemmeno per impegni meno prestigiosi" le sue parole. Amadeus ammette poi di aver commesso degli errori. Ma anche che grazie alla benevolenza di Dio, al pubblico, alla fortuna e al fatto di aver indovinato i programmi è riuscito a risalire la china e riemergere.









Ovviamente potremo vedere Amadeus in azione ne I Soliti Ignoti e in Ora o Mai Più, due show in cui riesce a dare il meglio di sé. Poi occhi puntati sulla prossima edizione del Festival di Sanremo che sarà condotto dalla coppia Amadeus-Fiorello. Per la nuova edizione Amadeus ha annunciato che ci saranno 26 cantanti in gara e la parola d’ordine sarà ‘rinascita’. Sulla scelta di far gareggiare due cantanti in più il presentatore ha spiegato: “Sono due in più, proprio per il desiderio di dimostrare che questa sarà la rinascita della musica”.

