Stesso mestiere e stessi occhi del famoso papà: riconoscete questo figlio super vip?

Trent’anni, due divorzi alle spalle, tre figli piccoli che hanno reso nonno il suo celebre papà. A cui somiglia molto: guardate gli occhi, anche se lo stile è decisamente diverso. Dal nonno ha invece ereditato con grande orgoglio il cognome, che invece il padre aveva cambiato per provare a sfondare nel mondo del cinema senza l’onta di essere un raccomandato.

E non si può dire che non ci sia riuscito dal momento che è considerato uno degli attori più talentuosi e fascinosi (e pagati) di Hollywood. Tornando al figlio super vip, nella sua bio di Instagram si legge "attore, musicista e artista marziale". Sì, perché tra le tante sue passioni ci sono anche le arti marziali, che pratica da quando ha 4 anni, e ultimamente si sta dedicando molto alla recitazione dopo aver formato una band black metal chiamata Eyes of Noctum.















Stiamo parlando di Weston Cage Coppola, figlio di Nicolas Cage e nipote del grande Francis Ford Coppola (il padre di Nicolas, August Coppola, era infatti fratello del regista). Nicolas ha bisogno di poche presentazioni: è uno degli attori più in vista e stravaganti di Hollywood con quattro mogli, due figli, un Oscar e pure qualche problemino con il fisco.















Dalla relazione di Nicolas Cage con la modella Christina Fulton nel 1990 è nato il primogenito Weston Cage Coppola, anche lui un tipo decisamente stravagante ma anche affascinante, proprio come il padre. Che come detto ha reso nonno a 50 anni mettendo al mondo insieme alla seconda moglie Danielle un bimbo, Lucian Augustus, che oggi ha 4 anni.











Ora Weston è sposato con Hila Aronia, creatrice del Prix Five show, da cui ha avuto due gemelline di pochi mesi. Si è parlato di Weston, che nel frattempo ha abbandonato il look “da metallaro” anche se porta ancora i capelli lunghi, nel 2011 quando ha discusso con il suo personal trainer finendo all’ospedale. Poi nel 2017, quando è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato coinvolto in un piccolo incidente stradale. Ora, invece, a guardare il suo profilo Instagram, è tutto dedito a moglie e figli.

