Senza trucco e sempre più magra. L’attrice è irriconoscibile: che trasformazione!

Una trasformazione sorprendente quella che dell’attrice. Il 2020, anno difficilissimo per tutti noi, è stato per lei quello “della salute”. E infatti, tra dieta e attività fisica, nel giro di qualche mese è riuscita a rivoluzionare la sua immagine, arrivando a perdere circa 18 kg.

E non ha intenzione di fermarsi qui perché, e le foto più recenti lo dimostrano, nonostante gli effetti del dimagrimento siano abbastanza evidenti, non ha alcuna intenzione di rinunciare alle buone abitudini acquisite e si è posta un altro obiettivo: buttare giù altri 3 kg, così da arrivare al suo peso forma ideale. Rebel Wilson ha seguito una dieta rigorosa, ha praticato regolarmente attività fisica, tutto sotto controllo medico e di un personal trainer. Ora vuole raggiungere i 75 kg e, a giudicare dalla silhouette che si ritrova, è sulla buona strada.















Chi non la segue sui social avrà difficoltà a riconoscerla adesso. Perché se fino a qualche tempo fa era molto in carne, ora le cose sono cambiate, tanto che Rebel sembra essere quasi un'altra persona. Da quando ha iniziato il percorso di dimagrimento, l'attrice australiana classe 1980 non può fare a meno di ostentare il suo "nuovo" corpo su Instagram.















È lì, sul social, che qualche settimana fa ha annunciato ai fan di voler buttare giù altri 3 kg ma ricordato anche che ha deciso di dimagrire solo per una questione di salute e non per adeguarsi a degli stereotipi di bellezza imposti dalla società. Inoltre, sempre su Instagram, che non perde occasione per postare foto dei suoi look.











Come quello per Halloween, che ha festeggiato in casa col fidanzato Jacob Busch e alcuni amici. Ma a “scioccare” maggiormente i fan, rimasti senza parole per la sua trasformazione, è stato un selfie “al naturale”. Senza un filo di trucco e con uno chignon spettinato, si è scattata una foto con indosso leggings di raso nero e un maglione color crema. Beh, la differenza col passato è ancora più evidente. Non solo in formissima, ma Rebel Wilson appare anche molto sicura di sé stessa.

