La modella Maxima Cortina è morta all’età di 25 anni per cause ancora in corso d’accertamento. La giovane era nella sua casa di Brooklyn al momento della sua morte. Maxima Cortina ha sfilato per designer come Jason Wu e negli ultimi anni ha anche lavorato con Marni , Calvin Klein e Telfar . La giovane è apparsa sulle riviste Vogue, Mission, Purple e Spur, nonché su WWD, e ha sfilato per la settimana della moda di Parigi.

Relativamente nuova nel mondo delle modelle, Maxima ha intrapreso la carriera da modella quattro anni fa dopo aver abbandonato la State University of New York. Ha iniziato con New Pandemics e successivamente è entrata a far parte del Lions Model Management prima di firmare con Ford Models. Suo fratello Luke Cortina ha detto: "Era così orgogliosa di se stessa. Era transgender, quindi era davvero orgogliosa di dove ha iniziato e di dove è arrivata. Era molto orgogliosa del suo lavoro e lo ha mostrato a tutti. Ha sempre combattuto, ma ha sempre pensato di apparire la migliore e lo ha fatto".















Wu ha ricordato di aver incontrato recentemente Cortina giovedì e di come "si sia subito innamorato della sua personalità gentile e sia stato ispirato dalla sua bellezza unica", ha detto la designer. "Ero così felice che lei abbia avuto modo di far parte del mio spettacolo, durante la scorsa settimana della moda di New York. È stato un momento così speciale che abbiamo avuto modo di condividere. Sono estremamente rattristato dalla notizia della sua morte".















Louie Chaban, agente di Cortina alla Ford Models, ha dichiarato: "Era unica e molto speciale. Non avevo mai incontrato nessuno come lei". Nata "Max" a Deer Park, NY, ha cambiato il suo nome in "Maxima" alcuni anni fa. Sua madre era un'insegnante di scuola elementare e suo padre lavorava nell'edilizia. Cortina si è concentrata sull'arte sin da quando era bambina, ha detto suo fratello. Sempre dipingendo, disegnando e partecipando a rappresentazioni teatrali e al coro della scuola, Cortina ha vinto molti premi per queste attività.









Maxima è sempre stata affascinata dal mondo della moda e “ovviamente aveva l’aspetto e il corpo per questo”, ha detto suo fratello. Ha perseguito la professione di sua spontanea volontà, entrando in un’agenzia di modelle un giorno, ha detto.

