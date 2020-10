“Papà è morto mentre faceva sesso con mamma”. L’attore svela i fatti di famiglia

“Mio padre ci ha sempre detto che se ne sarebbe andato facendo l’amore con mamma. È quello che è successo, ha avuto un infarto al culmine”. Parole del famosissimo attore che ha passato 52 giorni nel deserto, isolato e senza elettricità, per trovare la giusta concentrazione e mettere nero su bianco la sua vita.

Nel suo memoir “Greenlights” il premio Oscar si racconta senza filtri, rivelando anche dettagli privatissimi che riguardano la sua famiglia, come la confessione sulla morte del padre che in queste ore sta facendo il giro del mondo. Nel libro ricorda anche quando la madre gli annunciò che era morto: “Mi chiamò per dirmelo e le mie ginocchia cedettero. Era mio padre: niente e nessuno poteva ucciderlo. Eccetto mamma”. (Continua dopo la foto)















Il papà del mitico Matthew McConaughey è morto nel 1992 e a inizio anno l’attore aveva fatto conoscere alla mamma un altro vedovo “vip”. Sul set di “Gentlemen” le aveva infatti presentato il papà del collega Hugh Grant. “Suo padre ne ha 91, mio madre 88. Perché no? La prossima settimana hanno un appuntamento e probabilmente non li vedremo per il resto della notte”, raccontava soddisfatto al magazine “Entertainment Tonight”. (Continua dopo la foto)















Ma tornando ai suoi genitori, la relazione tra James e Kay McConaughey è stata caratterizzata da continue separazioni e riavvicinamenti. La coppia nel corso degli anni si è infatti sposata e ha divorziato più volte, ma l’attore spiega che i momenti difficili “sono sempre stati superati in fretta grazie all’amore e all’umanità. A volte erano, ai tempi, violenti perché è così che comunicavano. Hanno divorziato due volte e si sono risposati tre volte”. (Continua dopo le foto)











Matthew McConaughey, oggi padre di tre bambini avuti dalla moglie modella Camila Alves, ha avuto l’idea di scrivere un libro un paio di anni fa, quando dopo aver tenuto diari per una vita, si è detto: “Vediamo cosa ne è uscito fuori”. Dall’adolescenza alla famiglia, dai primi film all’Olimpo di Hollywood, in Greenlights c’è davvero il divo texano a 360°.

Gli attori beccati così a Roma, tra effusioni e baci: “La moglie di lui è devastata”

fbq('track', 'Gossip');