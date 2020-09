Lutto nel mondo del cinema: l’attrice è morta all’età di 36 anni. Il corpo senza vita è stato ritrovato dalla famiglia nel suo appartamento di Tokyo nella mattinata di lunedì 14 settembre e, secondo quanto riporta la stampa giapponese che cita fonti investigative, dai primi rilevamenti si tratterebbe di suicidio anche se la causa della morte non è ancora chiara.

Sei Ashina, come detto, aveva solo 36 anni ed era nota soprattutto per la partecipazione al film ‘Seta’ di François Girard, tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco. Ma nella sua carriera ha preso parte alle due stagioni di Bloody Monday, versione live action dell’omonima serie manga e recitato anche in varie serie tv, come Stand Up!, Giragira e Specialist. (Continua dopo la foto)















Sei Ashina non era il vero nome dell’attrice e modella, ma lo pseudonimo di Aya Igarasashi. Nata a Koriyama il 22 novembre del 1983, ha iniziato a muovere i primi passi come modella. È poi diventata un volto noto in tv, per poi debuttare come attrice al cinema e in tv, dove è stata protagonista di diverse pellicole di successo. La più celebre, appunto, ‘Seta’, del 2007. (Continua dopo la foto)















Il film che vede nel cast attori del calibro di Keira Knithley, Michael Pitt e Alfred Molina racconta di un’epidemia nel 1861 che attacca gli allevamenti di bachi da seta prima in Europa e poi in Oriente. Un giovane francese decide di andare fino in Giappone per procurarli di contrabbando, evitando così anche la carriera militare. Con la promessa di tornare presto parte salutando la moglie ma, una volta arrivato, rimarrà affascinato da una donna. (Continua dopo le foto)











Lunedì scorso anche la morte dell’attrice sudcoreana Oh In Hye, anche lei 36 anni. Conosciuta per il film “The Plan” (2014), l’artista è stata trovata in arresto cardiaco nella sua residenza a Songdo City dopo che una vicina si era preoccupata. Sebbene abbia ricevuto le cure di emergenza, Oh In Hye non ce l’ha fatta. Il caso è trattato anche come suicidio.

