“È doloroso”. Valeria Marini, la confessione arriva come un fulmine a ciel sereno: “Ha fatto il tampone”

Non è un bel periodo per Valeria Marini e neanche per l’Italia intera. Lo ha confessato la stessa soubrette dopo aver dichiarato di essersi sottoposta al tampone naso-gola. Dopo le serate passate in Sardegna (dove si è verificato un boom di contagiati), ha pensato fosse giusto sapere se ha contratto il Coronavirus. Non è stato facile, ha spiegato, ma per fortuna non ha il Covid-19. Ha poi parlato di due suoi amici: Flavio Briatore e Federico Fashion Style.

Se ci sono dubbi sul contagio del manager, sappiamo invece per certo che l’hairstylist stia combattendo davvero contro il virus. Emergono sempre nuove notizie sui personaggi famosi contagiati, e per fortuna la Marini può tirare un sospiro di sollievo. Sta bene, proprio come starebbe bene Briatore, dopo gli ultimissimi aggiornamenti sul suo conto. La Marini ha voluto spiegare il prima possibile di non aver contratto il Covid-19 attraverso alcune esternazioni fatte all’Adnkronos.com. (Continua a leggere dopo la foto)















Appena tornata a casa, ha fatto il tampone e ha spiegato precisamente qual è stato l’esito e che non è stato assolutamente una passeggiata di salute farlo. Contattata dall’Adnkronos, la Marini ha spiegato che non è stato piacevole fare il tampone: “Doloroso, per fortuna è risultato negativo”. La showgirl e imprenditrice ha poi spiegato che, durante le sue vacanze in Sardegna, ha incontrato sia Federico Fashion Style sia Flavio Briatore. (Continua a leggere dopo la foto)















Non è stata però al Billionaire (lo ha tenuto a precisare) e ha augurato al manager che possa riprendersi presto. Però la politica Daniela Santanchè ha voluto precisare che in realtà Briatore non sarebbe stato contagiato dal Coronavirus: avrebbe un altro problema di salute. Presto verrà fatta anche maggiore chiarezza sulle reali condizioni di salute di Briatore, anche se la Santanchè ha spiegato che sarebbe stata contattata direttamente da lui. (Continua a leggere dopo la foto)











Valeria Marini è risultata negativa al Coronavirus. Non è comunque l’unica notizia positiva della giornata: Antonio Banderas ha sconfitto il Covid-19. Nei prossimi giorni, scopriremo altri aggiornamenti sia sui personaggi famosi che hanno contratto il virus sia su coloro che hanno fatto il tampone e aspettano l’esito. Ovviamente l’attenzione è completamente concentrata su Flavio Briatore, che dovrebbe spiegare quello che gli è successo davvero.

