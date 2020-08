“Adesso no”. Jasmine Carrisi gela papà Al Bano, sembrava tutto già scritto e invece no

Nei giorni scorsi Jasmine Carrisi aveva attirato su di sé l’attenzione dei media dopo aver presentato il suo fidanzato Alessandro alla famiglia. “Va d’accordo con i miei e a papà è piaciuto” era stato il commento di Jasmine Carrisi. A papà, piacerebbe fare anche altro a dire la verità. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, sembra essere davvero determinata a seguire le orme paterne, almeno in senso artistico.

All'insaputa dei genitori, infatti, ha inciso il suo primo singolo dal titolo Ego, che affronta le tematiche della sua generazione adottandone anche il linguaggio e lo stile, trattandosi di un brano rap. Da un po' di tempo si sta anche prefigurando la possibilità di una sua partecipazione al Festival di Sanremo, magari insieme ad Al Bano, per questo, in un'intervista concessa al settimanale Voi, Jasmine Carrisi ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro.















"Non direi mai di no… ma chiaramente sarebbe prematuro per me. E' ancora troppo presto per affrontare questa esperienza" Da queste parole potremmo dire che la piccola di casa Carrisi stia venendo su bene, che Al Bano e Loredana Lecciso non abbiano da pentirsi della fiducia accordatale.. In un'intervista rilasciata al settimanale Voi, la giovane cantante respinge per il momento l'ipotesi di una sua partecipazione al Festival di Sanremo.















"Quel palco un po' mi mette paura. Devo ancora fare tanta gavetta". Aveva detto Jasmine Carrisi che si era già espressa riguardo alla severità dei suoi genitori. Anche adesso, nell'intervista su Voi, la primogenita di Loredana Lecciso ed Al Bano ribadisce il concetto, raccontando in questo modo al rapporto con sua madre: "La considero più una mamma che un'amica. Mi segue molto, ma è anche un po' paranoica".











Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, è nata nel 2001 ed è cresciuta protetta dalla famiglia nonostante la notorietà. Negli ultimi mesi, però, la ragazza si è ‘lanciata’ sui social network riscuotendo notevole successo. Il suo profilo Instagram ha oltre 40mila follower. Inoltre, lei ha già dimostrato di avere ottime qualità in ambito canoro. In attesa di scoprire se riuscirà a ripercorrere le orme del papà, Jasmine Carrisi è impegnata sul set del film ‘La dama e l’ermellino’. La bellissima ragazza interpreterà Isabella d’Aragona, vestendo i panni della duchessa nel Rinascimento. “L’ho scelta perché ha una bellezza struggente – ha raccontato il regista Lorenzo Raveggi a ‘Diva e Donna’ – fascino discreto, eleganza di altri tempi, il suo sguardo denota forza e riservatezza…. ha stoffa e un grande futuro davanti”.

