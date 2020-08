“Bella come tua mamma!”. È la figlia di una delle donne big della televisione italiana. Somiglianze?

Si chiama Angelica, ma tutti la chiamano Angy. Ed è la figlia di una delle donne più note, coinvolgenti ed importanti della televisione italiana. Ma partiamo con ordine. Lo sappiamo bene che tutti i personaggi del mondo dello spettacolo sono molto esposti e finiscono spesso nel vortice del gossip. Le loro vite private sono sempre nell’occhio del ciclone e anche le loro famiglie sono solitamente conosciute da tutti. Alcuni, però, cercano di mantenere un certo riserbo sulla loro vita familiare, evitando di esporre troppo i loro cari, soprattutto quando questi ultimi non vogliono.

Come non citare, ad esempio, di Barbara D’Urso, che ha sempre sottolineato la volontà dei suoi figli di non comparire nel mondo del piccolo schermo. Come loro, tanti altri. Molti ‘figli d’arte’, infatti, hanno delle carriere avviate in tutt’altri ambiti rispetto a quello dello spettacolo. E’ il caso della splendida donna in foto, che è la figlia di un’amatissima e apprezzatissima conduttrice televisiva. Guardandola bene, forse, troverete qualche somiglianza. (Continua a leggere dopo la foto)















Insomma, avete capito di chi parliamo? Non tutti i figli dei personaggi televisivi sono conosciuti nel mondo dello spettacolo. Alcuni, infatti, hanno scelto di fare altri lavori e di fare carriera in altri ambiti, per cui non sono famosi quanto i loro genitori. La splendida ragazza in foto, ad esempio, è figlia di una nota e amatissima conduttrice Rai, ma lei fa tutt’altro lavoro nella vita. (Continua a leggere dopo la foto)























Per chi non lo sapesse, Angy si occupa infatti dell’impresa di famiglia, inserita nel settore immobiliare a livello internazionale. Oltre a questo, collabora con alcune riviste di grande calibro, come Forbes e Property Week. Vive in Inghilterra, ma è stata anche in America, oltre che in Italia. Avete capito chi è? Beh, vi sveliamo subito l’arcano! Si tratta di Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati. I due, sposati dal 1985, hanno anche un altro figlio, Patrick. (Continua a leggere dopo la foto)



Molto attiva sui social, sul profilo Instagram di Angelica si trovano diversi scatti in cui la giovane donna è in compagnia di sua madre, della quale ha certamente ereditato la bellezza e l’eleganza. Basta guardare le sue foto per rimanere incantati da Angelica, che è davvero una donna splendida. A giudicare dai post che pubblica su Instagram, Angelica è molto legata a mamma Milly, con cui sembra condividere l’amore per gli animali e la grande dedizione al lavoro. E voi l’avevate riconosciuta?

