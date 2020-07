Ore di paura per l’attrice: scomparsa al lago. Ritrovato solo in barca il figlio di 4 anni

Ansia e preoccupazione per l’attrice, scomparsa durante una gita con il figlio di 4 anni. Madre e figlio avevano preso in affitto una barca per uscire a nuotare sul lago Piru, in California e quando la 33enne e il bambino non hanno riportato indietro l’imbarcazione all’orario prestabilito, lo staff addetto al noleggio è uscito a cercarli. Il piccolo è stato ritrovato ma lei no.

Josey Dorswy, questo il nome del bimbo che come detto ha solo 4 anni, era solo a bordo della barca. Della mamma invece non c'era traccia. E, uscita la notizia, è subito montata la paura per Naya Rivera, attrice 33enne della nota serie tv Glee che, come riportano i media statunitensi, non è ancora stata ritrovata.























Il bambino, illeso, ha raccontato alle autorità di essere andato a nuotare insieme alla sua mamma ma anche che la donna non sarebbe mai tornata indietro. Proseguono da ore le ricerche della star di Glee nel lago e nelle zone circostanti ma i sommozzatori, per il momento, non sono riusciti a trovare traccia dell'attrice. Ora sono state sospese per la notte e riprenderanno alle prime luci dell'alba.















Secondo KABC e KNBC, gli addetti alle ricerche temono che la star possa essere annegata. Naya Rivera, che è nata a Santa Clarita nel 1987, è nota al grande pubblico soprattutto per il personaggio di Santana Lopez nella serie tv Glee ma, seppur in piccoli ruoli, ha anche recitato in altre sit-com di successo.









The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020



Ricordiamo Willy, il principe di Bel-Air, Otto sotto un tetto, Live Shot, Baywatch, Un genio in famiglia, House Blend, Even Stevens e Il maestro cambiafaccia. Naya Rivera, che su Instagram è seguita da 2 milioni di fan, ha anche vinto due ALMA Awards nelle categorie “Favorite Female Music Artist” e “Favorite TV Actress-Comedy”. È stata legata al rapper Big Sean per poi sposare, nel 2014, il compagno Ryan Dorsey, che è il papà di suo figlio Josey.

