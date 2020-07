E sono 104 candeline. La diva del cinema più longeva in assoluto e unica superstite di un film che ha fatto la storia ha compiuto la bellezza di 104 anni. Nata a Tokyo il 1 luglio 1916, Olivia de Havilland è un mito vivente, una leggenda e verrà per sempre ricordata per il ruolo di Melania Hamilton in ‘Via col vento’, la moglie compassionevole di Ashley Wilkes e in seconda battuta per l’acredine con la sorella Joan Fontaine con cui ci fu una rivalità durata tutta la vita che le separò definitivamente nel 1975.

E infine per altri film. Perché la sua carriera è stata tra le più sfaccettate nonostante abbia legato indissolubilmente il suo nome alla pellicola del 1939 che ultimamente ha fatto tanto parlare per via dell'approccio considerato razzista verso gli afroamericani e di una rappresentazione edulcorata e negazionista della schiavitù e del Sud.























Come detto il personaggio della rivale in amore di Rossella O'Hara in 'Via col vento' resta il più celebre di Olivia de Havilland, ma va ricordato che ha recitato in ben 61 titoli tra piccolo e grande schermo. Negli anni '30 fu Hermia nell'adattamento di "Il sogno di una notte di mezza estate" diretto da Max Reinhardt, partner di Errol Flynn in "Capitan Blood", "La carica dei seicento" e "La leggenda di Robin Hood" nel ruolo di Lady Marian. Ha vinto due Oscar per " A ciascuno il suo destino" e " L'ereditiera".















L'attrice ebbe poi altre tre nomination e nel 1942 venne battuta dalla sorella Joan. Dagli anni '50 in poi la sua carriera ha subito un rallentamento, ma ricordiamo che negli anni 80 ha recitato in alcuni film per la tv, tra cui "The Woman He Loved" del 1988 che rappresenta il suo commiato. Dopo due matrimoni, due matrimoni falliti, la diva si è trasferita a Parigi, dove vive tuttora. Ha sposato il giornalista francese Pierre Galante, da cui ebbe la figlia Gisèle, e anche dopo il divorzio sono rimasti amici.











Da tempo Olivia de Havilland si è ritirata a vita privata e non è dato sapere come abbia preso la notizia sul dibattito intorno al suo film più famoso che è stato temporaneamente ritirato dal catalogo di Hbo Max. Lei è sempre stata legatissima al personaggio di Melania, di cui si era innamorata sin dalla lettura del romanzo. Anni fa l’attrice aveva definito il film “una delle esperienze più straordinarie e appaganti della mia vita”.

