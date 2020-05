“Mi sono presa il coronavirus, ecco come l’ho scoperto”. Alba Parietti: “Ho fatto tutto di testa mia”

Nessuno lo avrebbe detto e neanche la diretta interessata. Parliamo di Alba Parietti che ha confessato di aver avuto il Coronavirus. L’attrice ha svelato durante un collegamento con Cartabianca, programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer, di aver sconfitto il Covid-19 e che oggi sta bene. Alba ha raccontato di aver sospettato da subito di aver contratto il virus dopo che sono comparsi alcuni sintomi come febbre, mal di gola e spossatezza. “Sospettavo di avere contratto il virus anche se non avevo nessuna possibilità di saperlo con certezza o di dimostrarlo – ha spiegato la Parietti -“.

E ancora: “Quando è scoppiata la pandemia, quando ne siamo venuti a conoscenza, sono stata una delle prime a intuire e forse a esagerare nel senso degli allarmismi. Ho usato la mascherina fin da metà febbraio, ho chiesto a tutti di utilizzarla anche se non c’erano in circolazione – ha aggiungo -. Credo di avere fatto una battaglia personale che mi ha creato anche molti nemici sulla questione perché ho creato degli allarmismi. Ma io mi rendevo conto che la situazione era grave”. La battaglia di Alba Parietti contro il Coronavirus è iniziata a inizio marzo, come ha raccontato lei stessa a Bianca Berlinguer. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Ai primi di marzo, esattamente il 9, ho avuto dei sintomi – ha svelato la conduttrice -. Non riuscivo a capire come potevo avere contratto il virus. È cominciata con un mal di gola, un po’ di raffreddore, una sensazione di spossatezza”. Poi la diagnosi arrivata grazie al tampone che ha permesso ad Alba di scoprire che era positiva al Coronavirus. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ieri ho avuto la risposta definitiva – ha aggiunto -. Avevo già fatto un test sierologico, quello in cui ci si buca il dito e che dicevano fosse impreciso. Lo avevo fatto in un centro di Pavia, poi mi hanno detto che non era valido. Era risultato positivo l’IgC, quindi avevo sviluppato gli anticorpi”. Oggi la Parietti è guarita ed è negativa: “Mi è stato fatto anche il tampone e sono negativa, sono guarita. Avevo contratto il virus e ora sono immune”. (Continua a leggere dopo la foto)











Una vicenda simile è capitata a Madonna che, solo qualche giorno fa, ha raccontato tramite Instagram di aver contratto il virus e di essere guarita. “Ho fatto un test l’altro giorno – ha spiegato – e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Quindi sono stata contagiata dal Covid-19″.

