Rasato a zero l’attore è irriconoscibile. E la collega: “Perché hai aspettato tanto?”

Capelli rasati a zero. L’attore icona di una delle serie tv più amate in assoluto cambia look in modo radicale. A prima vista è irriconoscibile con la testa completamente rasata. Ma come spiega nella didascalia, la decisione di fare questo cambiamento l’ha maturata durante questo periodo di isolamento forzato (e l’impossibilità di andare dal barbiere).

"Ho deciso che trattare con i capelli era superfluo in questi tempi di quarantena", ha scritto a corredo dello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma al di là del nuovo look, la cosa particolare è il tuffo nel passato che ha regalato ai fan uno dei primi commenti al post: quello di Sarah Jessica Parker. Per chi non l'avesse ancora riconosciuto, l'attore rasato e con lo sguardo torvo è Chris Noth, meglio conosciuto come Mr Big di Sex and the City.

























Quella di Mr Big e Carrie Bradshaw è stata una delle storie d'amore più burrascose e allo stesso tempo romantiche della tv. Una serie lunga 6 stagioni più 2 film ci sono voluti prima di veder trionfare l'amore tra i due. E ora, anche se sono passati anni, gli attori continuano a stuzzicarsi anche nella vita reale. Non deve aver resistito Sarah Jessica Parker alla vista del nuovo look del suo Mr Big.















La compagna di set di Chris Noth e protagonista assoluta di Sex and the City ha prima messo il like alla foto e poi commentato così, tanto per rimarcare quanto abbia gradito questa sua iniziativa di dare un taglio netto alla chioma: "Perché hai aspettato così tanto?". Così 'Carrie' torna dal suo 'Big' sui social. I commenti al post di Noth sono stati tantissimi, ma di sicuro quello che salta all'occhio è quello della collega.









Visualizza questo post su Instagram I decided dealing with hair was superfluous during these times of quarantine- Un post condiviso da Chris Noth (@chrisnothofficial) in data: 20 Apr 2020 alle ore 12:49 PDT



Per la cronaca il noto attore americano è da poco diventato papà per la seconda volta a 65 anni. A febbraio scorso la moglie Tara Wilson, già mamma di Orion Christopher, nato nel 2008, ha dato alla luce un altro maschietto, Keats, poi presentato sui social dal neo papà bis. Anche sotto il post che annunciava il lieto evento spiccava il commento di un’altra protagonista della serie. Quello dell’attrice Kristin Davis, che vestiva i panni di Charlotte York. “Oh mio Dio! – ha scritto – È così perfetto e bellissimo! Congratulazioni a tutti voi”.

