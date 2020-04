Romina Power e Al Bano Carrisi non sono più una coppia da tempo ma di recente i due sono tornati insieme sul palco e ci hanno fatto fare un tuffo nel passato, quasi illudendoci che tutto fosse tornato come prima. Ma non è così. Anche ultimamente che è tornata sul palco, Romina Power non ha cambiato look: continua a indossare da tempo solo tuniche, abiti lunghi, pantaloni ampi e sandali bassi. Un look decisamente particolare che non passa inosservato.

Ma perché Romina Power indossa sempre le sue tuniche colorate e non porta mai le scarpe con il tacco? La ragione vera e propria non si sa ufficialmente ma ci sono degli indizi che potrebbero "nascondere" la verità. Qualche tempo fa Romina Power si è sottoposta a un intervento alla gamba e forse è per quello che la cantante non può indossare scarpe col tacco e preferisce indossare abiti larghi. È solo un'ipotesi, naturalmente ma è sensata. Magari, semplicemente, è una questione di gusti.







Può darsi che Romina Power ami quel tipo di look ed è questa la ragione per la quale si veste così. Ma c'è dell'altro: da diverso tempo Romina Power si è avvicinata al buddhismo, la religione orientale che si basa sulla meditazione e sul benessere dello spirito. Il buddhismo non è solo una religione ma un vero e proprio stile di vita che la cantante sembra aver adottato completamente. Per questo, forse, opta per abiti lunghi e leggeri che rispecchiano gli ideali del buddhismo.















Per quanto riguarda le scarpe, la scelta è obbligata dal suo problema al ginocchio, intervento al quale si è sottoposta qualche mese fa e che l'ha persino costretta al ricovero in ospedale. Si è trattato di un intervento di routine in artroscopia, ma che è stato seguito da un periodo di riabilitazione. Di sicuro Romina ha problemi al ginocchio e le scarpe alte non sono una buona idea. Proprio a causa del ginocchio, durante un concerto ad Atlantic City, la Power è stata costretta ad abbandonare il palco durante l'esibizione.









Al momento Romina Power sta trascorrendo la quarantena in Puglia nella tenuta di Al Bano. Ma, come ha precisato il cantante che condivide la casa con Loredana Lecciso e i loro figli, Romina sta in una casa a parte. Quindi niente triangoli. E niente ritorni di fiamma.

