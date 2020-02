“Lo ha fatto per lui”. Achille Lauro e Mara Venier: sulla ‘zia’ una voce forte ma bellissima

Ci si occupa di Achille Lauro anche a Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5, nell’edizione di mercoledì 26 febbraio, riserva un servizio al cantante che ha conquistato il Festival di Sanremo con Me ne Frego. Un servizio dal titolo: “Il nuovo Achille Lauro in versione zen”. Il punto è che, come nota il tg satirico di Mediaset, l’artista “ultimamente sembra molto più calmo rispetto a qualche tempo fa, quando faceva a botte con i fan nei locali in cui suonava”. Sembrano lontani anche i tempi in cui affermava, senza farsi troppi scrupoli, che “la droga è un veicolo per l’arte”.

Oppure che "io scrivo sotto l'effetto di droga". Tutto passato. Un nuovo Achille Lauro. E su cosa gli sia successo, Striscia la Notizia ha una teoria ben precisa: "Una metamorfosi quasi sospetta, che nasconde forse lo zampino di zia Mara Venier". Già, Achille Lauro infatti è amatissimo dalla conduttrice di Domenica In, che più volte lo ha ospitato su Rai 1 e, forse, lo sta guidando in questo percorso di "redenzione". Come dimenticare quel: "Grazie per avermi difeso".



















Insomma tra Achille Lauro e Mara Venier c'è un feeling ormai consolidato. Il cantante, accompagnato dal chitarrista Boss Doms, fu ospite a Domenica In dopo il Festival di Sanremo. La visita si concluse con il selfie di rito -come un anno fa- ed ha offerto ad Achille Lauro l'opportunità di ringraziare la conduttrice.















Durante una diretta di Radio2, con lo studio in una piazza di Sanremo, un contestatore rese infatti di mira Achille Lauro. "David Bowie ti dice niente? Aripijate!", le parole di Mara Venier.











Nel frattempo Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, torna ad ispirarsi a San Francesco di Assisi e annuncia il video della sua canzone proprio vestito da francescano, con una delle frasi simbolo della “Preghiera semplice” del Santo d’Assisi: “Signore, fa di me uno strumento della tua pace“. Dopo una manciata di minuti già virale il post, in attesa del videoclip della sua canzone di Sanremo, “Me ne frego”, che si annuncia esplosivo e divisivo.

