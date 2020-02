Irriconoscibile! Fino a pochi anni fa bomba sexy della tv, oggi così: è proprio ‘lei’

La bellezza, si sa, non è eterna. Ma è anche vero che andando avanti con gli anni c’è chi invecchia meglio di altri. Non è il caso dell’attrice in questione, un tempo considerata un’icona sexy. Un mito, un’esplosione di sensualità con fisico e curve da capogiro e un viso da bambola e occhi magnetici. Per anni ha fatto sognare una generazione intera: tutti rapiti dalle immagini che scorrevano in tv. Anche perché, per la gioia dei telespettatori, nel 90% delle scene era in costume.

Le ultimissime foto, scattate lo scorso 15 febbraio e pubblicate dal sito PageSix, mostrano praticamente un’altra persona. Irriconoscibile è dire poco. Certo, oggi ha 51 anni dunque è impensabile ritrovarla esattamente come l’avevamo lasciata ma vederla in questi scatti, immortalata mentre cammina con il suo cane nel sud della California, farà venire un colpo al cuore a tutti i fan di Baywatch. (Continua dopo la foto)

















La donna ritratta in queste fotografie che appare trasandata e visibilmente in sovrappeso, altri non è che la mitica Caroline Holden di Baywatch, la migliore amica di C.J. Parker (ovvero Pamela Anderson) e altra celebre bagnina. Al secolo Yasmine Bleeth, come detto oggi ha 51 primavere. Ma va detto che non ha avuto una vita facile dopo l’immensa popolarità ottenuta con il telefilm. (Continua dopo la foto)















Sono passati quasi 20 anni da quando vedevamo Yasmine Bleeth con indosso l’iconico costume rosso delle bagnine di Baywatch e oggi vive lontano dai riflettori. Dopo Baywatch ha partecipato ai telefilm “Nash Bridges” e “Titans”, ma non ha più ottenuto quel successo. Ha avuto problemi con la droga e nel 2001 è anche finita in carcere per possesso di cocaina. (Continua dopo le foto)











Nel 2003, riporta ancora PageSix, l’attrice nata a New York il 14 giugno 1968 ha parlato apertamente sulla sua tossicodipendenza e rivelato che una volta ha avuto un crollo durante un servizio fotografico ed è rimasta senza dormire per 5 giorni consecutivi. “Cercare consapevolmente di stare lontano dalle droghe è ora parte della mia vita e lo sarà sempre”, ha confessato la Bleeth, che nel 2017 è anche tornata a recitare nel film “Beautiful Evil”.

