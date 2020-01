Grave lutto per Celine Dion: “Canterò per te con tutto il mio cuore”

Grave lutto in famiglia per Celine Dion, che ha dato la triste notizia sui social prima di un concerto a Miami. È morta la madre, Therese Dion. Aveva 92 anni. “Mamma, ti amiamo così tanto… – ha twittato la cantante canadese prima di esibirsi – Dedichiamo lo spettacolo a te stasera e canterò per te con tutto il cuore”.

La star ha anche pubblicato una vecchia foto di famiglia in bianco e nero, che mostra ‘Maman Dion’ (così era soprannominata Therese, ndr) con accanto suo marito e i loro 14 figli, nati tutti tra il 1946 e il 1968 dal matrimonio con Adhemar-Charles Dion, scomparso nel 2003. Celine, che è nata appunto nel 1968, è la più piccola. Il suo post dedicato alla madre ha subito scatenato la reazione dei fan che, commossi, hanno dimostrato grande affetto e vicinanza all’artista, scrivendole tanti messaggi emozionanti. (Continua dopo la foto)

Era stata proprio Therese Dion a lanciare la carriera di sua figlia più giovane. Quando Celine aveva appena 12 anni, nel 1981, ‘Maman Dion’ aveva inviato un nastro al produttore René Angelil, che sarebbe poi diventato anche il marito di quella che è considerata una delle più grandi artiste dei nostri tempi. Therese ha condotto per diversi anni un programma di cucina in tv, commercializzando i suoi piatti con il marchio “Les pâtés de Maman Dion”. (Continua dopo la foto)

Therese aveva anche creato la “Fondation Maman Dion”, che mira in particolare a sostenere il percorso scolastico dei giovani del Quebec da 5 a 16 anni provenienti da contesti svantaggiati. Anche il primo ministro canadese Justin Trudeau ha reso omaggio su Twitter a “una figura eccezionale e una generosa filantropa, che occupa un posto speciale nei nostri cuori”. (Continua dopo foto e post)

Quebec is mourning the passing of Maman Dion today. Thérèse Dion has a special place in our hearts – she was an icon in her own right & a generous philanthropist. My thoughts are with @celinedion and her entire family during this difficult time.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 17, 2020