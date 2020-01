Lutto nel mondo della televisione: l’attore e figlio d’arte è morto a soli 27 anni. A confermare la tragica notizia è stata la madre, anche lei nota attrice, che non rivela però la causa del decesso. “Aveva 27 anni e una vita davanti. Sfortunatamente combatteva con problemi di depressione e dipendenza. Era una scintilla luminosa e brillante finita troppo presto. Mi mancherai Harry, ogni giorno della mia vita”, le parole di Jane Badler via Instagram.

Si chiamava Harry Hains ed era la star di American Horror Story, oltre ad aver lavorato a molte altre serie televisive. Australiano, nato e cresciuto a Melbourne, Hains soffriva di disordini del sonno, depressione e aveva avuto un comportamento autodistruttivo nell’ultimo anno. Oltre ad American Horror Story, aveva partecipato a serie come Hotel, The OA e Sneaky Pete. (Continua dopo la foto)

















Harry Hains, che era nato il 4 dicembre 1992, da adolescente si è trasferito a New York dove ha studiato recitazione e coltivato la sua passione per la musica. Poi il trasferimento a Los Angeles, dove l’australiano diventa famoso anche con lo pseudonimo di “Antiboy”, con cui ha firmato diversi brani musicali. Ha lavorato nella serie Netflix The OA e in quella Amazon Prime Video Sneaky Pete. (Continua dopo la foto)















Ma è ancor più popolare il suo ruolo nella serie di Ryan Murphy, American Horror Story: Hotel, al fianco di Lady Gaga. La madre di Harry Hains è Jane Badler, la famosissima Diana dei Visitors che negli anni Ottanta era una delle attrici più amate, soprattutto dal pubblico italiano. La serie era stata trasmessa attraverso vere e proprie serate evento in onda su Italia1. (Continua dopo foto e post)











Come riporta il Sun, l’ultimo post di Harry Hains risale a Capodanno, quindi a pochi giorni fa. Questa la didascalia “Fino al 2020! La nuova era è già iniziata. Quindi continuiamo tutti ad andare avanti, rimanendo così presenti per goderci ogni singolo momento in questo bellissimo nuovo inizio. Buon anno, Tanto amore e gratitudine per tutti nella mia vita”.

Grave lutto per l’italia. Se ne va una leggenda. Ha portato il nostro Paese nel mondo