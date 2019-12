“Si supera tutto”. Dopo la morte del famoso marito, si sposa di nuovo. Ha ritrovato il sorriso con lui

Un dolore che spezza il cuore quello che ha dovuto affrontare Talinda Bentley. Il marito, leader dei Linkin Park aveva deciso di togliersi la vita, finito in un gorgo di depressione dal quale non è riuscito a risalire. In un attimo ha visto crollare il suo mondo. Pensava di non riuscire a rialzarsi invece, nei mesi scorsi, per Talinda Bentley è arrivata la bella notizia e sarebbe anche pronta al matrimonio.

Era stata lei a dirlo, con una frase di speranza. “A quanti siano sopravvissuti a una vittima di suicidio, sappiate che potete essere di nuovo felici”, aveva scritto Talinda Bentley. Il suo messaggio era rivolto a tutte quelle persone che all’improvviso hanno perso il loro amore, un modo per ridare speranza a tutti. Queste sono le sue parole sui social lo scorso settembre: “Cara famiglia, sono felicissima di annunciare il mio fidanzamento con il mio angelo sulla terra, Michael F”. Continua dopo la foto

















E riprendeva: “Sono qui per dirvi che è possibile trovare l’amore dopo la tragedia. Che la morte della propria anima gemella non è anche la vostra morte. La mia famiglia, gli amici e i fratelli dei Linkin Park gli hanno dato il benvenuto (al suo compagno, ndr) a braccia aperte. Continuerò a onorare Chester e continuerò nella mia missione di vita affinché la sua morte non sia stata vana”. Continua dopo la foto















E ancora: “A tutti quelli che sono sopravvissuti a un caro morto suicida, sappiate che potrete essere felici di nuovo. Potete avere spazio nel vostro cuore per il dolore, la gioia, la felicità, la tristezza e l’amore. Grazie per il vostro supporto”. Il suo nuovo compagno si chiama Michael e lavora come vigile del fuoco a Los Angeles, un uomo comune e completamente lontano dal mondo dello spettacolo. Continua dopo la foto











La sua vita è totalmente diversa da quella che Talinda ha vissuto per anni affianco di Chester Bennington.Dopo la tragica morte del cantante, Talinda ha partecipato a numerose campagne sociali che si occupano di assistere i malati di depressione. Chester Bennington e Talinda Bentley hanno avuto 3 figli. Non sono mancate le congratulazioni dei Linkin Park. Mike Shinoda, cofondatore e cofrontman della band insieme a Bennington, è stato uno dei primi a sostenere la vedova dell’amico scomparso. Anche Vicky Cornell, vedova di Chris Cornell, ha fatto lo stesso ed anche lei sostiene tutte le persone vittime di disagio psicologico.

