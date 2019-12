“Hanno detto no”. Al Bano, bordata e polemiche in arrivo: parole che non passeranno inosservate

Giorni duri per Al Bano che dopo la morte dell’amata mamma ha partecipato alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’. Tanti gli argomenti trattati: dalla sua partecipazione in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2020, alla mamma, al Natale che vorrebbe trascorre in armonia e senza frizioni tra le due donne della sua vita Loredana Lecciso e Romina Power, alle quali ha di recente lanciato un appello, augurandosi che si possano placare una volta per tutte le tensioni esistenti.

Se le due donne sembrano aver trovato un spiraglio di dialogo e risanato vecchie ferite, fa male ancora quella di Sanremo dove Al Bano e Romina saranno ospiti “Per me Sanremo è sempre la gara, il fatto che vai ospite è bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche”, spiega il cantante. Insomma, la gara manca. Ma perché non si è messo in gioco? A quanto pare la decisione non è dipesa da lui. Continua dopo la foto

















“Mah, hanno detto forse non hai più l’età per andare in gara. Secondo me si sbagliano ma va bene così”, ha aggiunto, anche perché l’ospitata è un modo per celebrare la sua sfolgorante carriera… “Indubbiamente va bene la celebrazione, certo. Ma siccome io ho vissuto sempre Sanremo con le gare…ho partecipato due volte come ospite d’onore e non è la stessa cosa”. Albano ribadisce che se avesse potuto decidere avrebbe scelto la sfida. Continua dopo la foto















A proposito dei pezzi che interpreterà ha dichiarato: “Ancora non lo so, non abbiamo ancora deciso; è sempre bene aprire un tavolo e parlare”. ‘Felicità’ ci sarà? “Quella è una canzone che nasce a Sanremo e ha conquistato il mondo”. Nulla di confermato, ma pare di sì. Infine, una domanda privata. Le feste di Natale le passerà con Romina o con Loredana Lecciso? “No comment, non facciamo gossip…” Continua dopo la foto











Da Barbara d’Urso, al Live, Loredana ha detto di essere pronta ad incontrare l’ex moglie di Al Bano. Un vero appello che, a quanto pare, è rimasto inascoltato. Sarebbe un vero scoop assistere a quella stretta di mano tra Romina e Loredana (che ha avuto una relazione di quasi vent’anni con Al Bano e ancora oggi vive con lui un rapporto di stima profonda).

Ti potrebbe interessare: Marco Carta ‘asfalta’ Alfonso Signorini. Il messaggio che sbugiarda il giornalista