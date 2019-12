Sempre sulla cresta dell’onda e sempre in grado di stupire. Jane Alexander non ha paura di osare e lo dimostra ancora una volta. L’attrice, tornata alla ribalta dopo la partecipazione dello scorso anno al Grande Fratello Vip, è sempre sensuale. Poche ore fa ha caricato una nuova immagine davvero molto interessante. Il gioco di ombre la rendono irresistibile. Il suo fisico perfetto sembra scolpito nel marmo. Davanti a una dea della bellezza come Jane i followers hanno completamente perso l’uso della ragione. L’attrice ha ricevuto una valanga di complimenti.

Il pullover super corto mette in bella mostra le sue chilometriche gambe. Il gesto birichino dell’attrice nel sollevare leggermente il maglioncino ha mandato completamente in tilt i suoi ammiratori, che hanno creato nella loro mente dei veri e propri film a luci rosse. Lo scatto in bianco e nero ha reso la loro giornata di mille colori. Impossibile ignorare tanta bellezza e perfezione. Continua dopo la foto

















I followers di Jane Alexander si sono davvero superati. L’attrice ha ricevuto moltissimi complimenti per la sua incredibile sensualità. Un fan le ha scritto: «Wow, sempre più bella e sensuale» e un altro ha subito aggiunto: «Sempre più sexy complimenti». Jane con la sua eleganza ogni giorno fa strage di cuori: «Un’altra tua foto stupenda in black and white! Sorriso stupendo e pieno di energia e gambe perfette. Una vere opere d’arte! sei una meraviglia!» Infine, un fan ha racchiuso in poche parole il pensiero di molti: «La più bella!». Continua dopo la foto















Nata il 28 dicembre 1972 (sotto il segno del Capricorno) a Watford, Gran Bretagna, Jane Ana Alexander è una delle attrici e delle conduttrici di maggior spessore sulle scene italiane. Ha iniziato la sua carriera lavorativa come doppiatrice (seguendo le orme paterne), a soli 16 anni, complice una voce davvero particolare e quella sonorità british che da sempre la accompagnano… Ha diverse fiction all’attivo e vanta un curriculum ricco di interventi televisivi di rilievo e tanti film con registi del calibro di Giuseppe Tornatore e Roberto Faenza. Continua dopo la foto











Nel 2011 la conduzione di Mistero, entrato nella sua carriera come uno dei programmi più interessanti che ha presentato. Il suo amatissimo padre era un doppiatore statunitense, la cui morte a causa di un tumore l’ha lasciata in un profondo sconforto. Sua madre, di origini croate, è la sua fedele assistente. Dalla storia d’amore con l’ex compagno Christian Schiozzi è nato il suo primo e finora unico figlio, Damiano.

